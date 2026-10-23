Трамп хотів залишити своє ім"я на карті світу, але Google зруйнувала його плани

Дональд Трамп не полишає ідеї залишити своє ім’я на карті світу — цього разу він нібито хотів перейменувати Атлантичний океан. Однак, за його словами, Google не захотіла братися за цю ініціативу через міжнародний характер океанів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до керівника Google Сундара Пічаї з пропозицією змінити назву Атлантичного океану на свою честь або на честь Сполучених Штатів. Однак, за словами американського лідера, компанія відмовилася підтримати цю ідею, пояснивши, що океани омивають береги багатьох країн. Про його заяву 22 жовтня повідомила британська газета The Guardian, посилаючись на виступ Трампа в Південній Кароліні напередодні.

Що Трамп розповів про розмову з Google

Так, 21 жовтня під час мітингу в Південній Кароліні президент США Дональд Трамп згадав про перейменування Мексиканської затоки та озера Онтаріо і заявив, що хотів би перейменувати ще кілька об’єктів. Серед них він назвав Атлантичний і Тихий океани.

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За словами Трампа, він особисто звернувся до генерального директора Google Сундара Пічаї та запитав, чи може компанія реалізувати таку пропозицію.

"Ми серйозно розглядали Атлантичний океан, і я зателефонував у Google Maps. Сундаре, я думаю про Атлантичний океан. Чи зможете ви це зробити?", — так Трамп переказав своє запитання керівникові компанії.

Американський президент стверджує, що Пічаї відмовився змінювати назву океану. За словами Трампа, керівник Google пояснив своє рішення тим, що океани мають міжнародне значення.

"Ні, ні, ні. Цього разу я цього не робитиму. Океани — це інша справа, сер. Вони охоплюють багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це", — переказав Трамп відповідь Пічаї.

Після цього президент США припустив, що не наполягатиме на своїй пропозиції. "Думаю, залишимо його Атлантичним океаном", — сказав він.

Важливо, що наведені слова Сундара Пічаї відомі з переказу Трампа. Google публічно не підтвердила факт такої розмови та її зміст.

Які географічні назви Трамп уже змінив

Це не перший випадок, коли американський президент пропонує змінити назву географічного об’єкта на свою честь. Раніше він згадував Ормузьку протоку, яка має стратегічне значення для світових постачань нафти.

Так, у дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп запитував: "Чи змінити нам назву Ормузької протоки на ПРОТОКУ ТРАМПА??? Як і сама Америка, вона була б "гарячішою", ніж будь-коли!"

І якщо ідея Трампа перейменувати Ормузьку протоку на свою честь поки що залишилася лише задумом, то Мексиканська затока вже стала Американською затокою, а озеро Онтаріо Трамп перейменував на озеро Америка.

Так, після того, як в січні 2025 року дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки, Google Maps почав використовувати назву Gulf of America для користувачів у США. Водночас у Мексиці продовжили відображати традиційну назву, а в пошуковій видачі Google показує обидва варіанти.

Ще один приклад — озеро Онтаріо, розташоване на кордоні США та Канади. У серпні 2026 року Трамп підписав указ, який зобов’язує федеральні установи США використовувати назву Lake America — "озеро Америка". Google Maps також відображає цю назву для користувачів у США, тоді як у Канаді зберігається попередня назва.

Нагадаємо, що Мексика подала позов проти Google за зміну назви Мексиканської затоки на "Затока Америки" для користувачів Google Maps у США.

Крім того, Фокус писав, що свого часу Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перейменував "Туреччину" заради покращення продажів.