Made in Türkiye. Ердоган перейменував "Туреччину" заради покращення продажів

Єдина назва у національному стилі будуть вказувати на експортну продукцію та використовувати в листуванні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перейменував експортний бренд країни з Turkey на Turkiye. 4 грудня президентський указ опублікували в офіційному урядовому виданні Resmi Gazete, передає агентство "Анадолу".

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Тепер замість "Made in Turkey" на всіх турецьких товарах, відправлених на експорт, буде вказано напис "Made in Türkiye" ("Зроблено в Туреччині"). Крім того, указ затвердив "Türkiye" єдиною назвою країни для використання у будь-якій кореспонденції з представниками інших держав або закордонними організаціями. Донедавна в повідомленнях використовували кілька варіантів, таких як "Turkey", "Turkei", "Turquie". Слово "Türkiye" перекладається з турецької як "Туреччина", тоді як "Turkey" в англійській мові також позначає птахів індиків.

Згідно з рішенням Реджепа Ердогана, перейменування має підвищити впізнаваність відомих брендів та товарів за кордоном. Рішення прийняте для популяризації багатої культури та спадщини Туреччини, покликане підтвердити сумлінність турецьких виробників і постачальників на міжнародному ринку.

Указ викликав неоднозначну реакцію у соціальних мережах. Популярний блогер і аналітик Ата Бенлі припустив, що рішення призведе до знецінення турецької ліри щодо долара США. А ось журналіст швейцарської газети Neue Zürcher Zeitung Фолькер Пабст вважає, що перейменування бренду не вплине на курс валют, на відміну від інших спірних рішень Реджепа Ердогана.

Раніше Фокус розбирався, чи економіка Туреччини витримає геополітичні плани Реджепа Ердогана. Особливо активно країна розвиває свій військово-промисловий комплекс.

Нещодавно Реджеп Ердоган звинуватив іноземних агентів у обвалі турецької ліри. За словами президента, зовнішні сили намагаються дискредитувати економічну програму уряду, яка покликана збільшити виробництво та рівень зайнятості населення.

Писали також, що Україна таємно одержала від Туреччини 20 безпілотників Bayraktar. За даними джерел, компанія Baykar продала набагато більше одиниць техніки, ніж повідомляється офіційно. Інформацію можуть приховувати через критику з боку Росії з приводу використання дронів на Донбасі.