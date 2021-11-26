Обвал турецької ліри: Ердоган звинуватив у падінні зовнішні сили

У ході виступу президент Терції розповів про "іноземних агентів", які наступають на економічну програму країни.

Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що в падінні курсу національної валюти винні зовнішні сили, які намагаються дискредитувати "визвольну економічну війну" країни. Трансляція його виступу в Ізмірі велася у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ця ставка впаде, впаде! Ми наш народ, наших фермерів не віддамо на поталу ставці. Є іноземні агенти, вони на нас наступають, намагаються дискредитувати нашу визвольну економічну війну, але що б вони не робили, ми від нашої економічної програми не відмовимося. Вона спрямована на зростання виробництва та зайнятості", — сказав він.

У той же час Ердоган уточнив, що валютні резерви центрального банку Анкари досягли позначки $127 млрд. Хоча раніше були на рівні $27,5 млрд.

Нагадаємо, турецька ліра зараз переживає не найкращі часи. Загалом за добу, 22 листопада, валюта втратила 18% своєї вартості. А з початку року гроші подешевшали майже на 40%. При цьому експерти стверджують, що однією з причин ситуації є висловлювання президента країни Реджепа Ердогана. Президент підтримав зниження ставок турецьким Центробанком і пообіцяв виграти "економічну війну за незалежність".

Раніше Фокус розбирався в тому, наскільки поточний економічний стан Туреччини узгоджується з геополітичними планами її президента.