Обвал турецкой лиры: Эрдоган обвинил в падении внешние силы

В ходе выступления президент Терции рассказал про "иностранных агентов", наступающих на экономическую программу страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в падении курса национальной валюты виноваты внешние силы, которые пытаются дискредитировать "освободительную экономическую войну" страны. Трансляция его выступления в Измире велась в Twitter.

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"Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров не отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, пытаются дискредитировать нашу освободительную экономическую войну, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся. Она направлена на рост производства и занятости", — сказал он.

В то же время Эрдоган уточнил, что валютные резервы центрального банка Анкары достигли отметки в $127 млрд. Хотя ранее были на уровне $27,5 млрд.

Напомним, турецкая лира сейчас переживает не лучшие времена. Всего за сутки, 22 ноября, валюта потеряла 18% своей стоимости. А с начала года деньги подешевели почти на 40%. При этом эксперты утверждают, что одной из причин сложившейся ситуации являются высказывания президента страны Реджепа Эрдогана. Президент поддержал снижение ставок турецким Центробанком и пообещал выиграть "экономическую войну за независимость".

Ранее Фокус разбирался в том, насколько текущее экономическое положение Турции согласовывается с геополитическими планами ее президента.