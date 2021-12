Made in Türkiye. Эрдоган переименовал "Турцию" ради улучшения продаж

Единое название в национальном стиле будут указывать на экспортной продукции и использовать в переписке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переименовал экспортный бренд страны с "Turkey" на "Türkiye". 4 декабря президентский указ опубликовали в официальном правительственном издании Resmi Gazete, передает агентство "Анадолу".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Теперь вместо "Made in Turkey" на всех турецких товарах, отправленных на экспорт, будет указано "Made in Türkiye" ("Сделано в Турции"). Кроме того, указ утвердил "Türkiye" единым названием страны для использования в любой корреспонденции с представителями других государств или зарубежными организациями. До недавних пор в сообщениях использовали несколько вариантов, таких как "Turkey", "Turkei", "Turquie". Слово "Türkiye" переводится c турецкого как "Турция", тогда как "Turkey" в английском языке также обозначает птиц индюков.

Согласно решению Реджепа Эрдогана, переименование должно повысить узнаваемость известных брендов и товаров за рубежом. Решение принято для популяризации богатой культуры и наследия Турции, оно призвано подтвердить добросовестность турецких производителей и поставщиков на международном рынке.

Указ вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Популярный блогер и аналитик Ата Бенли предположил, что решение приведет к обесцениванию турецкой лиры по отношению к доллару США. А вот журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Фолькер Пабст считает, что переименование бренда не повлияет на курс валют в отличии от других спорных решений Реджепа Эрдогана.

Ранее Фокус разбирался, выдержит ли экономика Турции геополитические планы Реджепа Эрдогана. Особенно активно страна развивает свой военно-промышленный комплекс.

Недавно Реджеп Эрдоган обвинил иностранных агентов в обвале турецкой лиры. По словам президента, внешние силы пытаются дискредитировать экономическую программу правительства, которая призвана увеличить производство и уровень занятости населения.

Писали также, что Украина тайно получила от Турции 20 беспилотников Bayraktar. По данным источников, компания Baykar продала гораздо больше единиц техники, чем сообщается официально. Информацию могут скрывать из-за критики со стороны России по поводу использования дронов на Донбассе.