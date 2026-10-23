"Маю право": Трамп хоче балотуватися на третій президентський термін (відео)
80-річний американський президент Дональд Трамп, який уже вдруге обіймає найвищу посаду в США, не проти стати главою держави й утретє, незважаючи на те, що 22-га поправка до Конституції країни передбачає лише два терміни повноважень.
Виступаючи на передвиборчому мітингу в Айові напередодні проміжних виборів, Трамп торкнувся питання про можливість участі в ще одній президентській кампанії, обговорюючи своє політичне становище, пише Newsweek.
"Не знаю, хто стане вашим наступним президентом. І, здається, закон передбачає — не впевнений на 100 %, але, здається, закон передбачає, — що я не можу балотуватися знову".
Потім Трамп визнав, що ознайомився з цим обмеженням і не знайшов у ньому особливої двозначності:
"Я дуже довго розбирався в цьому формулюванні. На жаль, воно сформульоване досить чітко. Простору для маневру тут майже немає".
Однак він придумав, як обійти цю заборону. Він нагадав, що перемогу на виборах 2020 року в нього нібито вкрали.
"Нас обдурили вдруге — адже ми перемагали тричі, — тому я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори. Вони сфальсифікували вибори", — заявив політик.
Трамп був обраний президентом у 2016 році, а потім знову у 2024-му. Ще одна участь у президентських виборах суперечила б встановленому конституційною поправкою обмеженню у два терміни.
Проте він уже не перший рік звинувачує опонентів у фальсифікації результатів виборів, на яких він програв Джо Байдену, хоча жодного факту фальсифікації так і не було доведено.
Глава Білого дому не раз заявляв, що, якби мав змогу, взяв би участь у виборах втретє. Наприклад, у липні, під час вечері Асоціації кореспондентів при Білому домі, він надів червону кепку з написом "Трамп 2028" і заявив присутнім:
"Я перемагав тричі. Тепер я збираюся зробити це знову".
Однак чим довше він перебуває на посаді, тим меншою стає його популярність. На завершальному етапі передвиборчої кампанії перед проміжними виборами рейтинг схвалення президента-республіканця перебуває на вкрай низькому рівні. Згідно з опитуванням CNN/SSRS, його рейтинг серед дорослого населення США впав до рекордно низького рівня — 32%, а за даними опитування The New York Times та Університету Сієни — до 36% серед ймовірних виборців.
Нагадаємо, що Трамп захотів перейменувати Атлантичний океан на свою честь.
Також повідомлялося, що Трамп зганьбився через поцілунок із Меланією, яка відвернулася.