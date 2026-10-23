Трамп хоче перемоги, але Кремль може зірвати його плани щодо війни в Україні, – Foreign Policy

Трамп звинувачує Зеленського у затягуванні війни в Україні та послаблює тиск на Росію, розраховуючи на поступки Путіна. Проте автор Foreign Policy переконаний, що Кремль навряд чи погодиться завершити війну, тож шанси Трампа на угоду невеликі.

Президент США Дональд Трамп робить ставку на Володимира Путіна, сподіваючись за його допомогою здобути гучну міжнародну перемогу. Утім, Кремль навряд чи погодиться на таку серйозну поступку, як припинення війни в Україні. Такої думки дотримується штатний автор Foreign Policy Джон Халтівангер.

Намагаючись завершити війну, Трамп знову перекладає відповідальність на Україну. Він закидає Володимиру Зеленському затягування бойових дій, Пентагон затримує постачання ракет-перехоплювачів Patriot, а тиск на Росію послаблюється, що викликає невдоволення навіть серед республіканців.

Журналіст пояснює це втратою терпіння через брак прогресу та передвиборчим бажанням знизити напругу на енергоринках. До того ж Трамп розлючений ударами по російських НПЗ, хоча ціни на бензин найбільше підштовхнула війна в Ірані.

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Путін погодився відновити тристоронні мирні переговори, однак Халтівангер сумнівається в результаті.

"Чи близька угода? Навряд. Росія та Україна залишаються принципово розбіжними щодо умов припинення війни, які включають максималістські вимоги Москви, такі як відмова України від Донбасу. І це ускладнює оптимізм щодо перспектив угоди. Так було і під час зустрічі Трампа з Путіним на гучному саміті на Алясці в серпні 2025 року, який завершився без будь-яких суттєвих домовленостей чи зрушень. Зрозуміло, що Трамп хоче перемоги у зовнішній політиці, і він, здається, вірить, що Путін може допомогти її досягти, але його шанси виглядають не дуже високими", – зазначає автор.

Раніше повідомлялося, що 80-річний Дональд Трамп, який уже вдруге очолює США, допускає, що міг би стати президентом і втретє. І це попри те, що 22-га поправка до Конституції обмежує перебування на посаді двома термінами.

Також журналісти The Economist оприлюднили подробиці нового мирного плану США щодо завершення війни в Україні. Згідно з документом, Київ має відмовитися від вступу до НАТО, на Донбасі пропонують створити демілітаризовану зону, а санкції проти Росії – пом'якшити.