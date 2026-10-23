Обмен пленными "270 на 270" и возвращение гражданских: кто приехал домой в Украину

Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "270 на 270". Кроме того, домой вернули семерых гражданских украинцев.

Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными "270 на 270". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Домой возвращаются нацгвардейцы, среди них бойцы "Азова", а также пограничники, бойцы территориальной обороны, Военно-морских сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских лиц.

В Украину вернули гражданских лиц и военных

Большинство из них находились в плену ещё с 2022 года — в основном это защитники Мариуполя. Среди освобожденных также военные с Донецкого, Луганского, Харьковского, Запорожского, Херсонского, Киевского, Николаевского и Черниговского направлений, причем многих из них в России незаконно осудили. Отдельно возвращаются пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленевке в июле 2022 года.

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В Украину вернули гражданских лиц и военных

Кроме того, семь украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, и столько же человек отправились в Россию в рамках программы по воссоединению семей при поддержке Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, договоренности о взаимном возвращении гражданских лиц удалось достичь благодаря гуманитарному каналу связи с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой.

Среди тех, кто уже находится в Украине, — 90-летняя маломобильная женщина и 50-летняя украинка, перенесшая инфаркт миокарда и инсульт и страдающая другими заболеваниями. Учитывая состояние здоровья обеих, для них были созданы необходимые условия для транспортировки.

Отдельно удалось вернуть молодую женщину и её ребёнка. В начале полномасштабного вторжения она временно находилась в Мариуполе и из-за боевых действий и последующей оккупации города не смогла вернуться к семье. Существенным препятствием для выезда на подконтрольную Украине территорию стало оформление документов на ребенка. Сейчас они уже дома: нуждаются в психологической поддержке, но счастливы быть на родной земле.

"За каждым таким возвращением стоят люди, нуждающиеся в помощи, и семьи, ожидающие своих близких", — отметил Лубинец.

Омбудсмен поблагодарил российского уполномоченного по правам человека и добавил, что гуманитарная работа будет продолжена, чтобы таких возвращений становилось больше.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о миллионах украинцев, лишившихся крова и живущих за рубежом: "Нам нужны 9,5 млн человек, которые лишились крова и теперь живут за рубежом. Нам нужно, чтобы они вернулись в Украину, чтобы жить и строить свою страну".

Кроме того, руководитель Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова на Украинском женском конгрессе сообщила, что по состоянию на середину 2026 года численность населения Украины составляла 28,5 млн человек.