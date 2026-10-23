Обмін полоненими "270 на 270" та повернення цивільних: хто приїхав додому в Україну

Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою "270 на 270". Також додому повернули сімох цивільних українців.

Було проведено обмін полоненими "270 на 270" між Україною та Росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Додому повертаються нацгвардійці, серед них воїни "Азову", а також прикордонники, бійці територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Сухопутних війск, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту та дев'ятеро цивільних.

В Україну повернули цивільних та військових

Більшість із них перебували в полоні ще з 2022 року — здебільшого це захисники Маріуполя. Серед звільнених також військові з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків, причому багатьох із них у Росії незаконно засудили. Окремо повертаються п'ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року.

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В Україну повернули цивільних та військових

Також сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, і стільки ж людей вирушили до Росії в межах роботи з возз'єднання родин за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Домовленостей про взаємне повернення цивільних, за його словами, вдалося досягти завдяки гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Серед тих, хто вже в Україні – 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт і має інші захворювання. З огляду на стан здоров'я обох для них забезпечили необхідні умови транспортування.

Окремо вдалося повернути молоду жінку та її дитину. На початку повномасштабного вторгнення вона тимчасово перебувала в Маріуполі й через бойові дії та подальшу окупацію міста не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою для виїзду на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Зараз вони вже вдома: потребують психологічної підтримки, проте щасливі бути на рідній землі.

"За кожним таким поверненням – люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних", – зазначив Лубінець.

Омбудсмен подякував російській уповноваженій з прав людини та додав, що гуманітарна робота продовжиться, аби таких повернень ставало більше.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News заявив про мільйони українців, які втратили домівки й живуть за кордоном: "Нам потрібні 9,5 млн людей, які втратили свої домівки й тепер живуть за кордоном. Нам потрібно, щоб вони повернулися в Україну, щоб жити й будувати свою країну".

Також керівниця Інституту демографії імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова на Жіночому українському конгресі повідомила, що станом на середину 2026 року чисельність населення України становила 28,5 млн осіб.