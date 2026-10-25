Ночная атака РФ по Украине: погибшие на Харьковщине и Днепропетровщине, на Виннитчине пропал свет

В ночь на 25 октября Россия атаковала Украину с помощью дронов и ракет — в Харькове погиб человек, ещё четверо пострадали, в Запорожье вспыхнул пожар, а в Винницкой области отключилось электричество.

Россия не прекращает терроризировать Украину воздушными ударами — в течение всей ночи с 24 на 25 октября Воздушные силы ВСУ сообщали о передвижении вражеских дронов, ракетной угрозе и опасности ударов управляемыми авиабомбами. О последствиях атак сообщили руководители областных военных администраций и местные власти.

Так, в Харькове в результате удара погиб один человек, еще четверо получили ранения, в Запорожье после попадания в торговый объект вспыхнул пожар, а в Винницкой области российский удар по энергетической инфраструктуре привел к аварийному отключению электроэнергии в одном из районов области.

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Харьков: один погибший и четверо пострадавших

Вечером 24 октября российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. По сообщениям начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, сначала был зафиксирован вероятный ракетный удар по Основянскому району, затем — попадание ударного беспилотника в Индустриальном районе, а позже — атаку БПЛА на Новобаварский район.

В Основянском районе российские войска вновь нанесли удар по торговому объекту, где возник пожар. По информации мэра Игоря Терехова, в здание попали два снаряда. По предварительным данным, посетители и сотрудники успели эвакуироваться, поэтому непосредственно в торговом центре никто не пострадал. По сообщениям с места происшествия, речь идет о последнем работающем в Харькове гипермаркете сети "Эпицентр", который уже подвергался российским ударам в августе и сентябре 2026 года.

После удара по Новобаварскому району загорелось одноэтажное здание. По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо пострадали. На месте работали экстренные службы.

Отметим, что за последнюю неделю атаки на Харьков усилились, сигналы тревоги раздаются постоянно, но не всегда своевременно.

Запорожье: после удара вспыхнул пожар

Российские войска также атаковали Запорожье. По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, под удар попал один из торговых объектов города.

"Враг атаковал один из торговых объектов в Запорожье. В результате удара возник пожар", — сообщил Федоров.

По предварительным данным, пострадавших не было.

Последствия удара по Запорожью Последствия удара по Запорожью Последствия удара по Запорожью Последствия удара по Запорожью Последствия удара по Запорожью

Всего за сутки российские оккупационные войска нанесли 832 удара по 55 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район ранения получили четыре человека.

Известно, что российские войска нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Кроме того, оккупанты нанесли 18 авиаударов по Кушугуму, Комышуваси, Таврийскому, Новорозовке, Одаровке, Листовке, Григоровском, Самийловке, Вильнянке, Васиновке, Солнечном, Василькове, Новоселовке и Егоровке.

Винницкая область: из-за удара по энергообъекту отключилось электричество

В Винницкой области в результате российской атаки был поврежден энергетический объект, вследствие чего в одном из районов области произошло аварийное отключение электроэнергии. Также в результате вражеской атаки были повреждены гражданский промышленный объект и частный дом. Информации о пострадавших не поступало.

"Агрессор продолжает атаковать энергетические объекты области. Пострадавших нет", — сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.

По её словам, после попадания в энергообъект спасатели и энергетики приступили к работам по ликвидации последствий атаки и восстановлению электроснабжения.

По состоянию на 04:52 25 октября на месте происшествия работали спасатели и другие соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала.

Заболотная призвала жителей области экономно расходовать электроэнергию, чтобы избежать перегрузки сетей, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Россия вновь нанесла удар по критически важной инфраструктуре Днепра

Утром 25 октября российские войска вновь нанесли удары по критически важной инфраструктуре Днепра. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

"Россияне вновь нанесли удары по критически важной инфраструктуре Днепра", — написал он.

На месте работают все экстренные службы. Информация о последствиях нападения уточняется.

Кроме того, российские войска атаковали Синельниковский район Днепропетровской области, в результате чего три человека погибли, ещё 14 получили ранения. Среди пострадавших — 11-летняя девочка, которая проходит амбулаторное лечение. Пятеро раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Синельниковском районе под вражеским обстрелом оказались райцентр, а также Васильковская, Славгородская, Петропавловская и Николаевская общины. Повреждены частные и многоквартирные дома, магазины, объекты инфраструктуры и автомобили.

Кроме того, российские войска атаковали Никопольский район. Под обстрелом оказались райцентр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская общины. В результате обстрелов был поврежден частный дом. В больницу доставили 50-летнего мужчину, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Военно-воздушные силы предупреждали о передвижении ударных беспилотников

В ночь на 25 октября российские войска атаковали Украину 153 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, S8000 "Бандероль" и "Гербера". По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 119 вражеских БПЛА, среди которых 64 реактивных Shahed. Еще девять ударных беспилотников оставались в воздушном пространстве, боевые действия продолжались. Зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения в 15 точках, а падение обломков сбитых дронов — в девяти.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине якобы сосредоточена вокруг Донбасса, который Россия стремится захватить военным путем. Он подчеркнул, что Киев не хочет отказываться от этих территорий, ведь речь идет о суверенитете Украины и её долгосрочной безопасности.

Также "Фокус " писал, что в начале 2023 года Владимир Путин якобы был готов отвести российские войска на позиции по состоянию на 24 февраля 2022 года в обмен на отказ Украины от вступления в НАТО и признание российского суверенитета над Крымом и оккупированной частью Донбасса. Издание Financial Times рассказало, почему потенциальная сделка не состоялась и кто выступал неформальным посредником между Москвой, Киевом и Вашингтоном.