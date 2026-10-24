"Только один регион": Рубио заявил, что война в Украине касается только Донбасса

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине якобы касается только территории Донбасса, которую Россия стремится завоевать.

По его словам, Москва хочет захватить эти территории военным путем. Киев же не собирается отказываться от Донбасса. Об этом заявлении Марко Рубио на пресс-конференции сообщает издание "Радио Свобода".

Чиновник пояснил, что на самом деле война в Украине ведется исключительно из-за вопроса Донбасса, который Москва и Киев не могут урегулировать между собой. В то же время он отметил, что у Украины есть достаточно веские причины не идти на уступки в этом плане, поскольку речь идет как о вопросе суверенитета, так и о долгосрочной безопасности государства.

"Хотя часто говорят, что это война в Украине, на самом деле она касается Донбасса — одного конкретного региона страны. По сути, речь идет о территории, составляющей около 11 процентов площади страны: РФ стремится её получить, но не может захватить военным путём, а Украина не желает от неё отказываться", — заявил Рубио.

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В то же время госсекретарь США подчеркнул, что российско-украинскую войну можно прекратить только путем дипломатического урегулирования. Однако на данный момент вопрос Донбасса остается довольно сложным. Главная дилемма заключается в том, удастся ли достичь результата, при котором "обе стороны получат определенную выгоду, но в то же время пойдут на уступки", чтобы прекратить боевые действия.

Что касается переговоров, то, по словам Рубио, США готовы выступить посредниками в этом процессе. Только когда представителей Киева и Москвы удастся собрать за столом переговоров, стороны, возможно, смогут достичь компромисса.

"Мы не утверждаем, что одно лишь проведение переговоров автоматически решит проблему, но без того, чтобы заставить стороны сесть за стол переговоров, шансов на решение вообще нет", — пояснил чиновник.

Напомним, 23 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заговорил о 200-процентных пошлинах в отношении Украины и России, чтобы заставить стороны прекратить войну.