"Лише один регіон": Рубіо заявив, що війна в Україні стосується тільки Донбасу

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні насправді нібито стосується тільки території Донбасу, яку Росія прагне завоювати.

За його словами, Москва хоче здобути ці території військовим шляхом. Київ натомість не збирається відмовлятися від Донбасу. Цю заяву Марко Рубіо під час пресконференції передає видання "Радіо Свобода".

Посадовець пояснив, що насправді війна в Україні точиться тільки через питання Донбасу, яке не можуть між собою врегулювати Москва та Київ. Водночас він зауважив, що Україна має достатньо вагомі причини не йти на поступки у цьому плані, оскільки це стосується як питання суверенітету, так і довгострокової безпеки держави.

"Хоча часто кажуть, що це війна в Україні, насправді вона стосується Донбасу — одного конкретного регіону країни. По суті, йдеться про територію, що становить близько 11 відсотків частини країни: РФ прагне її отримати, але не може захопити військовим шляхом, а Україна не бажає від неї відмовлятися", — заявив Рубіо.

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Водночас держсекретар США наголосив, що російсько-українську війну можна припинити лише шляхом дипломатичного врегулювання. Проте наразі питання Донбасу залишається доволі складним. Головна дилема полягає у тому, чи вдасться досягнути результату, коли "обидві сторони отримають певну вигоду, але водночас підуть на поступки", аби припинити бойові дії.

Що стосується переговорів, то США, за словами Рубіо, готові виступати посередниками у цьому процесі. Тільки коли представників Києва та Москви вдасться посадити за стіл перемовин, сторони, можливо, зможуть досягнути компромісу.

"Ми не стверджуємо, що саме лише проведення переговорів автоматично врегулює проблему, але без того, щоб посадити сторони за стіл переговорів, шансів на вирішення взагалі немає", — пояснив посадовець.

Нагадаємо, 23 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував тристоронні переговори щодо України в Абу-Дабі.

Також президент США Дональд Трамп заговорив про 200% мита проти України і РФ, щоб примусити сторони закінчити війну.