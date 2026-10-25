Нічна атака РФ по Україні: загиблі на Харківщині та Дніпропетровщині, на Вінниччині зникло світло

В ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Україну дронами та ракетами — у Харкові загинула людина, ще четверо постраждали, у Запоріжжі спалахнула пожежа, а на Вінниччині зникло світло.

Росія не припиняє тероризувати Україну повітряними атаками — упродовж усієї ночі проти 25 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів, ракетну загрозу та небезпеку ударів керованими авіабомбами. Про наслідки атак повідомили керівники обласних військових адміністрацій та місцева влада.

Так, у Харкові внаслідок удару загинула людина, ще четверо дістали поранення, у Запоріжжі після влучання в торговельний об’єкт спалахнула пожежа, а на Вінниччині російський удар по енергетичній інфраструктурі спричинив аварійне відключення електроенергії в одному з районів області.

Харків: загиблий і четверо постраждалих

Увечері 24 жовтня російські війська завдали кількох ударів по Харкову. За повідомленнями начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, спочатку було зафіксовано ймовірний ракетний удар по Основ’янському району, згодом — влучання ударного безпілотника в Індустріальному районі, а пізніше — атаку БпЛА на Новобаварський район.

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В Основ’янському районі російські війська повторно вдарили по торговельному об’єкту, де виникла пожежа. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у будівлю було два влучання. За попередніми даними, відвідувачі та працівники встигли евакуюватися, тому безпосередньо в торговельному центрі ніхто не постраждав. За повідомленнями з місця події, йдеться про останній працюючий у Харкові гіпермаркет мережі "Епіцентр", який уже зазнавав російських ударів у серпні та вересні 2026 року.

Після удару по Новобаварському району загорілася одноповерхова будівля. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали. На місці працювали екстрені служби.

Зазначимо, що протягом останнього тижня атаки на Харків посилилися, тривоги лунають постійно, але не завжди своєчасною.

Запоріжжя: після удару спалахнула пожежа

Російські війська також атакували Запоріжжя. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, під удар потрапив один із торговельних об’єктів міста.

"Ворог атакував один із торговельних об'єктів у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа", — повідомив Федоров.

За попередньою інформацією, постраждалих не було.

Наслідки удару по Запоріжжю Наслідки удару по Запоріжжю Наслідки удару по Запоріжжю Наслідки удару по Запоріжжю Наслідки удару по Запоріжжю

Загалом упродовж доби російські окупаційні війська завдали 832 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район поранення дістали четверо людей.

Відомо, що на Запоріжжя російські війська спрямували шість ракетних ударів. Крім того, окупанти здійснили 18 авіаударів по Кушугуму, Комишувасі, Таврійському, Новорозівці, Одарівці, Листівці, Григорівському, Самійлівці, Вільнянці, Васинівці, Сонячному, Васильковому, Новоселівці та Єгорівці.

Вінниччина: через удар по енергооб’єкту зникло світло

На Вінниччині російська атака пошкодила енергетичний об’єкт, внаслідок чого в одному з районів області сталося аварійне відключення електроенергії. Також через ворожу атаку пошкоджено цивільний промисловий об’єкт і приватне домоволодіння. Інформації про постраждалих не надходило.

"Агресор продовжує атаку на енергетичні об'єкти області. Постраждалі відсутні", — повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

За її словами, після влучання в енергооб’єкт рятувальники та енергетики розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки й відновлення електропостачання.

Станом на 04:52 25 жовтня на місці події працювали рятувальники та інші відповідальні служби. Інформація про постраждалих не надходила.

Заболотна закликала жителів області ощадливо споживати електроенергію, щоб уникнути перевантаження мереж, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Дніпра

Російські війська вранці 25 жовтня знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра. За попередніми даними, загиблих і поранених немає. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Росіяни знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра", — написав він.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Крім того, російські війська атакували Синельниківський район Дніпропетровської області, унаслідок чого троє людей загинули, ще 14 дістали поранень. Серед постраждалих — 11-річна дівчинка, яка лікується амбулаторно. П’ятеро поранених перебувають у лікарні у важкому стані.

У Синельниківському районі під ворожим ударом опинилися райцентр, а також Васильківська, Славгородська, Петропавлівська та Миколаївська громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирний будинки, магазини, об’єкти інфраструктури та автомобілі.

Також російські війська атакували Нікопольський район. Під ударом опинилися райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок. До лікарні доправили 50-річного чоловіка, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Повітряні сили попереджали про рух ударних безпілотників

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, S8000 "Бандероль" і "Гербера". За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 119 ворожих БпЛА, серед яких 64 реактивні Shahed. Ще дев’ять ударних безпілотників залишалися в повітряному просторі, бойова робота тривала. Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а падіння уламків збитих дронів — на дев’яти.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні нібито зосереджена навколо Донбасу, який Росія прагне захопити військовим шляхом. Він наголосив, що Київ не хоче відмовлятися від цих територій, адже це питання суверенітету України та її довгострокової безпеки.

Також Фокус писав, що на початку 2023 року Володимир Путін нібито був готовий відвести російські війська до позицій станом на 24 лютого 2022 року в обмін на відмову України від вступу до НАТО та визнання російського суверенітету над Кримом і окупованою частиною Донбасу. Видання Financial Times розповіло, чому потенційна угода не відбулася та хто виступав неформальним посередником між Москвою, Києвом і Вашингтоном.