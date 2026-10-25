У них нет выбора: Илон Маск призвал проявить сочувствие к российским солдатам

Миллиардер Илон Маск заявил о необходимости прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Кроме того, он считает, что российские военные заслуживают сочувственного отношения.

Основатель компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением по поводу российско-украинской войны. Американский бизнесмен, обсуждая в социальной сети X причины ограничения работы системы спутниковой связи Starlink для ВСУ, подчеркнул, что боевые действия должны прекратиться.

"Эта бесконечная бойня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны проявить некоторое сочувствие к бедным российским призывникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как сражаться и гибнуть от ударов дронов", — написал Маск.

Сообщение Маска Фото: скриншот

Впрочем, в сети Маску ответили, что среди российских солдат, воюющих в Украине, нет призывников, а подавляющее большинство из них — добровольцы, подписавшие соответствующий контракт.

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Ответ Илону Маску Фото: скриншот

Напомним, Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования гражданского сервиса Starlink, применив интернет для наступательных ударов с помощью дронов. Предпринимателю возразили бывший советник министра обороны Сергей Стерненко и советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Позже бывший глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что ограничение Starlink фактически стало невыполнением обязательств США перед партнерами.

Фото: скриншот

Подобные решения лишь подрывают доверие и стимулируют создание собственных систем, — отметил он.

Уже 24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что спутниковые системы Starlink и Starshield полностью возобновили работу. Скорость достигла показателей, необходимых для военных нужд.