У них нет выбора: Илон Маск призвал проявить сочувствие к российским солдатам
Миллиардер Илон Маск заявил о необходимости прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Кроме того, он считает, что российские военные заслуживают сочувственного отношения.
Основатель компании SpaceX Илон Маск выступил с заявлением по поводу российско-украинской войны. Американский бизнесмен, обсуждая в социальной сети X причины ограничения работы системы спутниковой связи Starlink для ВСУ, подчеркнул, что боевые действия должны прекратиться.
"Эта бесконечная бойня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны проявить некоторое сочувствие к бедным российским призывникам. У этих ребят нет другого выбора, кроме как сражаться и гибнуть от ударов дронов", — написал Маск.
Впрочем, в сети Маску ответили, что среди российских солдат, воюющих в Украине, нет призывников, а подавляющее большинство из них — добровольцы, подписавшие соответствующий контракт.
Напомним, Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования гражданского сервиса Starlink, применив интернет для наступательных ударов с помощью дронов. Предпринимателю возразили бывший советник министра обороны Сергей Стерненко и советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Позже бывший глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что ограничение Starlink фактически стало невыполнением обязательств США перед партнерами.
Подобные решения лишь подрывают доверие и стимулируют создание собственных систем, — отметил он.
Уже 24 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что спутниковые системы Starlink и Starshield полностью возобновили работу. Скорость достигла показателей, необходимых для военных нужд.