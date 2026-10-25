У них немає вибору: Ілон Маск закликав співчувати російським солдатам

Мільярдер Ілон Маск наголосив на необхідності припинення бойових дій між Росією та Україною. Також він вважає, що російські військові заслуговують на співчутливе ставлення.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск зробив заяву з приводу російсько-української війни. Американський бізнесмен, обговорюючи в соціальній мережі Х причини обмеження роботи системи супутникового зв'язку Starlink для ЗСУ, наголосив, що бойові дії повинні припинитися.

"Ця нескінченна бійня українців і росіян має припинитися. Ми також повинні мати певне співчуття до бідних російських призовників. Ці діти не мають вибору, окрім як битися й гинути від ударів дронів", – написав Маск.

Допис Маска Фото: скриншот

Утім, у мережі Маску відповіли, що серед російських солдатів, які воюють в Україні, немає призовників, а переважна більшість з них є добровольцями, які підписали відповідний контракт.

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Відповідь Ілону Маску Фото: скриншот

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що українські військові нібито порушили умови використання цивільного сервісу Starlink, застосувавши інтернет для наступальних ударів дронами. Підприємцю опонували колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Пізніше колишній голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зауважив, що обмеження Starlink фактично стало невиконанням зобов'язань США перед партнерами.

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Подібні рішення тільки знижують довіру і стимулюють створення власних систем, — вказав він.

Вже 24 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що супутникова система Starlink і Starshield повністю відновила роботу. Швидкість досягла показників, необхідних для військових потреб.