Собачка выжила, а ее хозяйка — нет: спасатели извлекли пса из-под завалов в Киеве (видео)

Испуганную и травмированную собаку извлекли из-под завалов в Киеве после ночного взрыва. Животное выжило, а его хозяйка погибла. Неподалеку спасатели нашли ещё одну раненую собаку, которая тихо лежала у забора и ждала хозяина.

Маленькую собачку ночью извлекли живой из-под завалов в Киеве — испуганную и травмированную, но сумевшую пережить удары судьбы. Ее хозяйке выжить не удалось. Об этом сообщает ГСЧС Киева.

Спасатели оказали животному первую помощь, а затем вместе с полицией отвезли его в ближайшую ветеринарную клинику. Через некоторое время неподалеку, у забора, заметили ещё одну собаку. Она тоже была ранена, тихо лежала, не шевелилась и ждала, но хозяина так и не дождалась.

"Эта преданность просто разрывает сердце", — говорится в сообщении спасателей.

Стоит отметить, что Россия нанесла удар баллистическими ракетами в ночь с 26 на 27 октября. Под удар попали Деснянский, Днепровский и Подольский районы столицы. По официальным данным, один человек погиб, ещё 14 получили ранения, причём большинство пострадавших – студенты. Пострадала и бригада "скорой помощи", которая как раз ехала к месту попадания.

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Кроме того, из-за повреждений инфраструктуры метро сообщение между правым и левым берегами Днепра обеспечивают дополнительные автобусы, выведенные на маршруты. В частности, был организован объезд транспорта в связи с закрытием Южного моста.

Кроме того, в результате обстрела столицы был повреждён Государственный торгово-экономический университет. В сети распространяются кадры изнутри, на которых видны разбитые окна и разрушенные конструкции. По неподтвержденной информации, среди жильцов общежития № 5 есть погибшие, которые не успели добраться до укрытия. Официального подтверждения этих данных на момент публикации не было.