Песик вижив, його господарка – ні: рятувальники дістали собаку з-під завалів у Києві (відео)

Наляканого й травмованого песика дістали з-під завалів у Києві після нічного удару. Тваринка вижила, а його господарка загинула. Неподалік рятувальники знайшли ще одного пораненого собаку, який тихо лежав біля паркану й чекав господаря.

Малого песика дістали живим з-під завалів у Києві вночі — наляканого й травмованого, але такого, що пережив удар. Його господарці вціліти не вдалося. Про це повідомляє ДСНС Києва.

Рятувальники надали тварині першу допомогу, а потім разом із поліцією відвезли її до найближчої ветеринарної клініки. За кілька часу неподалік, біля паркану, помітили ще одного собаку. Він також був поранений, тихо лежав і не рухався з місця і чекав, але господаря так і не дочекався.

"Ця відданість просто крає серце", – ідеться в повідомленні рятувальників.

Варто зазначити, що Росія вдарила балістичними ракетами в ніч із 26 на 27 жовтня. Під атаку потрапили Деснянський, Дніпровський і Подільський райони столиці. За офіційними даними, одна людина загинула, ще 14 дістали поранення, причому більшість травмованих – студенти. Постраждала й бригада "швидкої", яка саме їхала до місця влучання.

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Також через пошкодження інфраструктури метро сполучення між правим і лівим берегами Дніпра забезпечують додаткові автобуси, виведені на маршрути. Зокрема було організовано обʼїзд транспорту через закриття Південного мосту.

Крім цього, внаслідок обстрілу столиці пошкоджено Державний торгово-економічний університет. У мережі поширюють кадри зсередини, на яких видно розбиті вікна та зруйновані конструкції. За непідтвердженою інформацією, серед мешканців гуртожитку № 5 є загиблі, які не встигли дістатися укриття. Офіційного підтвердження цих даних на момент публікації не було.