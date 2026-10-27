Шестнадцать ракет за ночь, сбито – две: Зеленский назвал удар эскалацией против логистики

Россия за одну ночь выпустила по Украине шестнадцать баллистических ракет и более 280 дронов; удалось сбить две ракеты. Владимир Зеленский назвал это серьёзной эскалацией против украинской логистики и заявил, что промедление с перехватчиками напрямую помогает врагу достигать своих целей.

Армия РФ нанесла по Украине удар шестнадцатью баллистическими ракетами и более чем 280 дронами, причем по университетскому кампусу в Киеве — дважды, уже во время работы экстренных служб. Об этом сообщил Владимир Зеленский. По данным Генерального штаба, удалось сбить две ракеты.

Число пострадавших в результате удара по университетскому кампусу и прилегающей территории, произошедшего вечером 26 октября, возросло до 12 человек. Пятеро из них — студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы оказывали помощь людям и ликвидировали последствия первого попадания, россияне повторно применили баллистическое оружие. В столице есть погибшие и раненые, а среди пострадавших объектов — Южный мост.

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"Серьёзная эскалация в российской операции против нашей логистики", — отметил президент.

Помимо Киева, обстрелы были зафиксированы в Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской областях и в Черновицкой области. Почти везде российские ракеты и дроны наносили удары по объектам энергетики, логистики и обычной городской инфраструктуре.

Отдельно Зеленский обратил внимание на задержки с поставками ракет для систем Patriot и NASAMS, назвав эти задержки искусственными и затянутыми. По его мнению, они напрямую помогают России достигать целей своей кампании против гражданских объектов.

"Каждая такая задержка — это новый российский удар по тому или иному объекту", — подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что изменить ситуацию могут лишь давление на Россию и реальная поддержка Украины, а пакеты помощи должны поступать своевременно.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях двойного удара баллистическими ракетами в ночь с 26 на 27 октября: пострадали три района столицы, один человек погиб, еще 14 получили ранения, а из-за попадания в Южный мост остановилось метро — на маршруты вывели дополнительные автобусы.

Также сообщалось, что пострадал Государственный торгово-экономический университет: в сети распространяются кадры изнутри с разбитыми окнами и разрушенными конструкциями. По неподтвержденной информации, среди жильцов общежития № 5 есть погибшие, которые не успели добраться до укрытия, однако официального подтверждения этих данных не было.