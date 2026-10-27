Шістнадцять ракет за ніч, збито – дві: Зеленський назвав удар ескалацією проти логістики

Росія випустила по Україні за одну ніч шістнадцять балістичних ракет і понад 280 дронів, збити вдалося дві ракети. Володимир Зеленський назвав це серйозною ескалацією проти української логістики й заявив, що зволікання з перехоплювачами прямо допомагає ворогові досягати своїх цілей.

Армія РФ вдарила по Україні шістнадцятьма балістичними ракетами й понад 280 дронами, причому по університетському кампусу в Києві — двічі, вже під час роботи екстрених служб. Про це повідомив Володимир Зеленський. За даними Генерального штабу, збити вдалося дві ракети.

Кількість постраждалих від удару по університетському кампусу та прилеглій території, що стався ввечері 26 жовтня, зросла до 12 осіб. П'ятеро з них – студенти й працівники університету. Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого влучання, росіяни застосували балістику повторно. У столиці є загиблі та поранені, а серед уражених об'єктів – Південний міст.

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"Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики", – зазначив президент.

Крім Києва, обстріли зафіксували на Київщині, Вінниччині, Запоріжжі, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та в Чернівецькій області. Майже всюди російські ракети й дрони били по енергетиці, логістиці та звичайній міській інфраструктурі.

Окремо Зеленський звернув увагу на зволікання з постачанням ракет для Patriot і NASAMS, назвавши ці затримки штучними та тривалими. На його думку, вони безпосередньо допомагають Росії досягати цілей її кампанії проти цивільних об'єктів.

"Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об'єкт", – підкреслив він.

Президент наголосив, що змінити ситуацію здатні лише тиск на Росію та реальна підтримка України, а пакети допомоги мають надходити вчасно.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки подвійного удару балістичними ракетами в ніч із 26 на 27 жовтня: постраждали три райони столиці, одна людина загинула, ще 14 дістали поранення, а через влучання в Південний міст зупинилося метро – на маршрути вивели додаткові автобуси.

Також повідомлялося, що пошкоджено Державний торгово-економічний університет: у мережі поширюють кадри зсередини з розбитими вікнами та зруйнованими конструкціями. За непідтвердженою інформацією, серед мешканців гуртожитку № 5 є загиблі, які не встигли дістатися укриття, однак офіційного підтвердження цих даних не було.