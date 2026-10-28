Волонтер из Канады приехал спасать животных в Украине, но сам погиб в результате удара со стороны РФ (видео)

Джесси Адамс приехал из Канады, чтобы спасать животных, которых люди не могли оставить под обстрелами, но во время эвакуации на востоке Украины российский FPV-дрон попал в его автомобиль — ранения оказались смертельными.

Канадский волонтер Джесси Адамс, основатель организации RainCoast Dog Rescue Society, погиб в результате удара российского FPV-дрона во время эвакуации животных из Краматорска Донецкой области. Дрон попал в автомобиль, на котором передвигалась команда. Мужчина получил тяжелые ранения, его доставили в больницу и прооперировали, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. О гибели волонтера 27 октября сообщили украинская организация "Спасение животных Харьков" (Animal Rescue Kharkiv) и канадская RainCoast Dog Rescue Society.

По словам коллег, Адамс погиб 25 октября во время эвакуационной миссии в Краматорске. Он работал вместе с командой Animal Rescue Kharkiv, которая выезжает в прифронтовые населённые пункты, чтобы вывозить животных из опасных районов.

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Нападение произошло 25 октября, когда Адамс вместе с украинскими спасателями эвакуировал животных с прифронтовой территории. По сообщению Animal Rescue Kharkiv, команда только что погрузила их в автомобиль, когда вражеский FPV-дрон попал в лобовое стекло.

По информации украинских волонтеров, российский FPV-дрон прицельно попал в лобовое стекло автомобиля, в который команда только что поместила спасенных животных.

"Джесси получил тяжелые травмы, и его немедленно доставили в местную больницу. Врачи провели реанимационные мероприятия и экстренную операцию, но, к сожалению, несмотря на все усилия, спасти ему жизнь не удалось", — говорится в официальном сообщении.

В команде рассказали, что Адамс присоединился к их спасательным операциям в мае 2026 года. С тех пор он вместе с украинскими волонтерами ездил в населенные пункты вблизи линии фронта, где помогал эвакуировать животных и поддерживал местных жителей.

"Когда человек преодолевает полмира, чтобы работать бок о бок с тобой в одних из самых сложных условий, это значит больше, чем можно выразить словами. Благодаря Джесси сегодня живы сотни животных", — отметили в организации.

Кого спасал канадец в Украине

Джесси Адамс был основателем канадской благотворительной организации RainCoast Dog Rescue Society, расположенной в Виктории на острове Ванкувер. Организация была создана в 2014 году для помощи брошенным, бездомным и пострадавшим от жестокого обращения собакам и кошкам. При этом его волонтерская деятельность не ограничивалась Канадой.

Адамс неоднократно приезжал в Украину, а также работал в Кабуле, где помогал спасать животных. Известно, что он участвовал в спасении различных видов животных, в частности тигров, львов, свиней и коз.

Адамс впервые отправился на украинско-румынскую границу в апреле 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России. Тогда он присоединился к международной команде, которая помогала украинцам, выезжавшим из страны вместе с домашними животными. Волонтеры оказывали животным ветеринарную помощь, обеспечивали их кормом и необходимыми препаратами, а также помогали оформлять документы для дальнейшей перевозки.

В посте, опубликованном 23 октября на его странице в Facebook, Адамс рассказывал о поездке в небольшую деревню недалеко от Краматорска. Там он помогал семье, которая не хотела покидать дом, пока не сможет вывезти своих животных. В этом районе ежедневно возникали угрозы из-за дронов, бомб и ракет.

По словам волонтера, у семьи было две коровы с тремя телятами, свинья, две собаки и шесть кошек. Уток и кур люди смогли перевезти самостоятельно, а для остальных животных потребовалась помощь спасателей. Во время той поездки команда видела последствия обстрелов, а один из дронов пытался атаковать электроподстанцию неподалеку от автомобиля.

Сколько животных удалось эвакуировать

По оценке директора программ SPCA International Лори Калеф, Джесси Адамс и его команда помогли эвакуировать из охваченной войной Украины до 1000 животных. Речь идет о животных, которых вывозили из опасных районов, где из-за боевых действий они могли остаться без присмотра или оказаться под угрозой гибели.

"Он верил, что каждое животное и каждый человек заслуживают шанса, и никогда не переставал бороться за тех, кому приходится тяжелее всего", — заявила исполнительный директор Victoria Humane Society Пенни Стоун.

После сообщения о гибели волонтера его коллеги и представители организаций по защите животных выразили соболезнования родным и друзьям Адамса.

По данным организации, основанной Джесси Адамсом, волонтер посвятил свою жизнь помощи животным, оказавшимся в беде.

"Благодаря его состраданию и преданности к делу жизнь бесчисленного множества животных изменилась к лучшему. Его утрату остро почувствует все сообщество, занимающееся спасением животных", — говорится в одном из постов.

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