Волонтер із Канади приїхав рятувати тварин в Україні, але сам загинув від удару РФ (відео)

Джессі Адамс приїхав із Канади, щоб рятувати тварин, яких люди не могли залишити під обстрілами, але під час евакуації на сході України російський FPV-дрон влучив у його автомобіль — поранення виявилися смертельними.

Канадський волонтер Джессі Адамс, засновник організації RainCoast Dog Rescue Society, загинув унаслідок удару російського FPV-дрона під час евакуації тварин із Краматорська Донецької області. Дрон влучив в автомобіль, яким користувалась команда. Чоловік дістав тяжкі поранення, його доправили до лікарні та прооперували, однак медикам не вдалося врятувати його життя. Про загибель волонтера 27 жовтня повідомили українська організація "Порятунок тварин Харків" (Animal Rescue Kharkiv) та канадська RainCoast Dog Rescue Society.

За даними колег, Адамс загинув 25 жовтня під час евакуаційної місії в Краматорську. Він працював разом із командою Animal Rescue Kharkiv, яка виїжджає до прифронтових населених пунктів, щоб вивозити тварин із небезпечних районів.

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Атака сталася 25 жовтня, коли Адамс разом з українськими рятувальниками евакуював тварин із прифронтової території. За повідомленням Animal Rescue Kharkiv, команда щойно завантажила їх до автомобіля, коли ворожий FPV-дрон влучив у лобове скло.

За інформацією українських волонтерів, російський FPV-дрон прицільно влучив у лобове скло автомобіля, у якому команда щойно розмістила врятованих тварин.

"Джессі зазнав важких травм, і його негайно доправили до місцевої лікарні. Лікарі провели реанімаційні заходи та екстрену операцію, але, на жаль, попри всі зусилля, врятувати його життя не вдалося", — сказано в офіційному повідомленні.

У команді розповіли, що Адамс приєднався до їхніх рятувальних операцій у травні 2026 року. Відтоді він разом з українськими волонтерами їздив до населених пунктів поблизу лінії фронту, де допомагав евакуювати тварин і підтримував місцевих жителів.

"Коли людина долає пів світу, щоб працювати пліч-о-пліч із тобою в одних із найскладніших умов, це означає більше, ніж можна висловити словами. Завдяки Джессі сьогодні живі сотні тварин", — зазначили в організації.

Кого рятував канадець в Україні

Джессі Адамс був засновником канадської благодійної організації RainCoast Dog Rescue Society, яка базується у Вікторії на острові Ванкувер. Організацію створили у 2014 році для допомоги покинутим, безпритульним і постраждалим від жорстокого поводження собакам та котам. При цьому, його волонтерська діяльність не обмежувалася Канадою.

Адамс неодноразово приїжджав в Україну, а також працював у Кабулі, де допомагав рятувати тварин. Відомо, що він долучався до порятунку різних видів тварин, зокрема тигрів, левів, свиней і кіз.

Адамс уперше вирушив на українсько-румунський кордон у квітні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді він долучився до міжнародної команди, яка допомагала українцям, що виїжджали з країни разом із домашніми улюбленцями. Волонтери надавали тваринам ветеринарну допомогу, забезпечували їх кормом і необхідними препаратами, а також допомагали оформлювати документи для подальшого перевезення.

У дописі, опублікованому 23 жовтня на його сторінці у Facebook, Адамс розповідав про виїзд до невеликого села неподалік Краматорська. Там він допомагав родині, яка не хотіла залишати дім, доки не зможе вивезти своїх тварин. У районі щодня були загрози через дрони, бомби та ракети.

За словами волонтера, родина мала двох корів із трьома телятами, свиню, двох собак і шістьох котів. Качок і курей люди змогли перевезти самостійно, а для решти тварин потрібна була допомога рятувальників. Під час тієї поїздки команда бачила наслідки обстрілів, а один із дронів намагався атакувати електропідстанцію неподалік автомобіля.

Скільки тварин вдалося евакуювати

За оцінкою директорки програм SPCA International Лорі Калеф, Джессі Адамс та його команда допомогли евакуювати з охопленої війною України до 1000 тварин. Ідеться про тварин, яких вивозили з небезпечних районів, де через бойові дії вони могли залишитися без догляду або опинитися під загрозою загибелі.

"Він вірив, що кожна тварина і кожна людина заслуговують на шанс, і ніколи не припиняв боротися за тих, кому найважче", — заявила виконавча директорка Victoria Humane Society Пенні Стоун.

Після повідомлення про загибель волонтера його колеги та представники організацій із захисту тварин висловили співчуття рідним і друзям Адамса.

За інформацією організації, яку заснував Джессі Адамс, волонтер присвятив своє життя допомозі тваринам, які опинилися в біді.

"Завдяки його співчуттю та відданості змінилося на краще життя незліченної кількості тварин. Його втрату гостро відчують у всій спільноті, що займається порятунком тварин", — сказано в одному з дописів.

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