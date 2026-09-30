7 кг і 21 см зросту: службова собака породи чихуахуа Коммандо рятує людей

У Національній гвардії Мексики служить незвичайний службовий пес, а саме — 13-місячний чихуахуа Коммандо, який має вагу лише 7 кілограмів.

Відтак, пес Коммандо став найменшим службовим собакою, що коли небуть працював у Нацгвардії країни, пише Reuters.

Видання пише, що собаку готують не лише для публічних заходів, але й до пошуково-рятувальної роботи. Спеціально для нього навіть виготовили спеціальне спорядження, адже Коммандо має лише 21 сантиметр зросту. Для служби йому виготовили мініатюрні окуляри, тактичний жилет, шолом і навіть камеру, яку кріплять на голові.

Чихуахуа Коммандо Фото: Скриншот

Повідомляється, що пес потрапив на службу близько 6 місяців тому, коли його літні господарі більше не могли за ним доглядати. А кличку Коммандо йому дали на честь мексиканського штату Чіуауа, де його прийняли на службу.

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Попри крихітні розміри, Коммандо проходить повноцінні тренування. На заняттях він долає сходи та перешкоди разом із великими службовими собаками, зокрема з добре навченим псом на ім’я Роко.

Коммандо вже з’являвся на параді до Дня незалежності Мексики, а також пес бере участь у громадських заходах, зустрічах у школах і церемоніях.

Нагадаємо, що домашній пес у Британії допоміг поліції знайти свого господаря, який намагався втекти від правоохоронців, і навіть покинув під час втечі тварин на вулиці.

Також собака породи бішон-фрізе на ім’я Елі користується голосовим помічником Alexa від компанії Amazon, щоб дзвонити своїй хазяйці, коли їй нудно. Песик навіть переривав важливі робочі наради.