"Чотирилапий донос": пес здав свого господаря поліції, що він накоїв (фото)

Домашній пес у Британії допоміг поліції знайти свого господаря, який намагався втекти від правоохоронців, і навіть покинув під час втечі тварин на вулиці.

Інцидент трапився у графстві Чешир. Чоловік почав втікати на електросамокаті, але один із собак не розгубився та привів поліцію прямо до будинку. Про курйозний "донос" чотирилапого, пише порталу Independent.

Втікачем виявився Чарльз Фой, який їхав на електросамокаті із двома собаками. Коли поліцейські спробували його зупинити, чоловік не виконав вимогу та почав тікати.

Пес допоміг поліції знайти господаря, який тікав на електросамокаті Фото: Скріншот

Тікаючи від поліції чоловік лишив собак, але один з них не розгубився й допоміг поліціянтам встановити місце, де переховувався його господар.

Правоохоронці з'ясували, що Чарльз Фой із Біконсфілд-роуд у Ранкорні вже мав проблеми із поліцією та був засуджений у березні за кількома правопорушеннями.

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Після втечі чоловіка визнали винним у невиконанні вимоги поліції у зупинці під час керування транспортним засобом, а також його звинуватили у керуванні, використанні транспортного засобу без страховки та невиконанні вимоги пройти тест на наркотики.

В результаті британця засудили до трьох місяців позбавлення волі. Також його позбавили права керувати транспортними засобами строком на чотири роки та три місяці.

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