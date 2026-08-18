Гігантська такса викликає ажіотаж у світі: люди шикуються в черги, щоб помилуватися нею (відео)

У Шанхаї гігантська такса викликає ажіотаж: люди шикуються в черги, щоб помилуватися сплячою твариною розміру XXL. Але це не жива собака, а велетенська, вражаюча реалістична копія завдовжки 13 метрів.

Скульптуру тварини під назвою "Сонячне світло" розміром XXL можна було побачити в магазинах корейського парфумерного бренду Tamburins в інших містах світу, де вона стала незвичною вітриною нової колекції, пише видання Bild.

Що відомо про популярність такси розміром XXL

Ця рекламна концепція знайшла відгук у глядачів. Відео з гігантським собакою стають вірусними у мережі, збираючи десятки тисяч лайків. Після того, як ця скульптура вже була виставлена у Сеулі, Токіо та Пекіні, тепер вона стала головною визначною пам'яткою Шанхаю.

Спляча такси

Багато туристів і жителів країни приїжджають спеціально, щоб побачити гігантську таксу на власні очі та сфотографуватися зі своїми собаками на тлі витвору мистецтва.

Відео дня

Користувачі пишуть позитивні коментарі у соцмережах щодо ідеї бренду.

"Вони справді добре виконали свою домашню роботу. Навіть нігті виглядають реалістично".

"Ось це мистетцво"

Скульптура дійсно виглядає реалістично. На відео видно тонкі вуса, ретельно виконаний собачий ніс та численні виготовлені деталі роблять таксу майже справжньою. Вона навіть рухається: гігантська такса імітує спокійне дихання та час від часу легенько ворушить носом і вухами.

Нагадаємо, що дивовижно реалістична скульптура, витесана з блоку білого та зеленого жадеїту (нефриту), виставлена в окремому залі Лавру, де нею милуються захоплені туристи.

Також скульптуру "Барвінковий притулок" спроєктували британські художники — Ребека та Марк Форди. Їхній витвір мав на меті відобразити давню історію мальовничої місцини.