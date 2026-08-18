Гігантська такса викликає ажіотаж у світі: люди шикуються в черги, щоб помилуватися нею (відео)
У Шанхаї гігантська такса викликає ажіотаж: люди шикуються в черги, щоб помилуватися сплячою твариною розміру XXL. Але це не жива собака, а велетенська, вражаюча реалістична копія завдовжки 13 метрів.
Скульптуру тварини під назвою "Сонячне світло" розміром XXL можна було побачити в магазинах корейського парфумерного бренду Tamburins в інших містах світу, де вона стала незвичною вітриною нової колекції, пише видання Bild.
Що відомо про популярність такси розміром XXL
Ця рекламна концепція знайшла відгук у глядачів. Відео з гігантським собакою стають вірусними у мережі, збираючи десятки тисяч лайків. Після того, як ця скульптура вже була виставлена у Сеулі, Токіо та Пекіні, тепер вона стала головною визначною пам'яткою Шанхаю.
Багато туристів і жителів країни приїжджають спеціально, щоб побачити гігантську таксу на власні очі та сфотографуватися зі своїми собаками на тлі витвору мистецтва.
Користувачі пишуть позитивні коментарі у соцмережах щодо ідеї бренду.
- "Вони справді добре виконали свою домашню роботу. Навіть нігті виглядають реалістично".
- "Ось це мистетцво"
Скульптура дійсно виглядає реалістично. На відео видно тонкі вуса, ретельно виконаний собачий ніс та численні виготовлені деталі роблять таксу майже справжньою. Вона навіть рухається: гігантська такса імітує спокійне дихання та час від часу легенько ворушить носом і вухами.
Нагадаємо, що дивовижно реалістична скульптура, витесана з блоку білого та зеленого жадеїту (нефриту), виставлена в окремому залі Лавру, де нею милуються захоплені туристи.
Також скульптуру "Барвінковий притулок" спроєктували британські художники — Ребека та Марк Форди. Їхній витвір мав на меті відобразити давню історію мальовничої місцини.