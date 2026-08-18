Гигантская такса вызывает ажиотаж по всему миру: люди выстраиваются в очереди, чтобы полюбоваться ею (видео)

В Шанхае гигантская такса вызывает ажиотаж: люди выстраиваются в очереди, чтобы полюбоваться спящим животным размера XXL. Но это не живая собака, а огромная, поразительно реалистичная копия длиной 13 метров.

Скульптуру животного под названием "Солнечный свет" размера XXL можно было увидеть в магазинах корейского парфюмерного бренда Tamburins в других городах мира, где она стала необычной витриной новой коллекции, пишет издание Bild.

Что известно о популярности такси размера XXL

Эта рекламная концепция нашла отклик у зрителей. Видео с гигантской собакой становятся вирусными в сети, собирая десятки тысяч лайков. После того как эта скульптура уже была выставлена в Сеуле, Токио и Пекине, теперь она стала главной достопримечательностью Шанхая.

Спящее такси

Многие туристы и жители страны приезжают специально, чтобы увидеть гигантскую таксу своими глазами и сфотографироваться со своими собаками на фоне этого произведения искусства.

Відео дня

Пользователи оставляют положительные комментарии в социальных сетях об идее бренда.

"Они действительно хорошо справились с заданием. Даже ногти выглядят реалистично".

"Вот это искусство"

Скульптура действительно выглядит реалистично. На видео видны тонкие усы, тщательно проработанный собачий нос и многочисленные детали, которые делают таксу почти настоящей. Она даже двигается: гигантская такса имитирует спокойное дыхание и время от времени слегка шевелит носом и ушами.

Напомним, что удивительно реалистичная скульптура, высеченная из блока белого и зеленого жадеита (нефрита), выставлена в отдельном зале Лавры, где ею любуются восторженные туристы.

Кроме того, скульптура "Барвинковое убежище" была создана британскими художниками — Ребеккой и Марком Форди. Их произведение призвано отразить древнюю историю этого живописного уголка.