"Мона Лиза" Тайваня: тысячи людей стоят в очереди, чтобы увидеть каменную капусту (видео)

Вырезанная из блока белого и зеленого жадеита (нефрита), эта удивительно реалистичная скульптура экспонируется в отдельном зале, где ею любуются восхищенные туристы. Иногда капуста ездит на гастроли.

"Мона Лиза" в Лувре, Розеттский камень в Британском музее, "Звездная ночь" в Музее современного искусства — в крупнейших музеях часто есть один экспонат, который в одиночку привлекает посетителей со всего мира. И в Национальном дворцовом музее в столице Тайваня, Тайбэе, главной достопримечательностью является нечто более скромное: капуста, пишет CNN.

Люди стоят в очередях, чтобы увидеть кочанчик каменной капусты

Кочан пекинской капусты выглядит, как настоящий. В ее зеленых листьях прячутся кузнечик и саранча, а неизвестный скульптор использовал естественные дефекты материала, чтобы сделать ее еще более реалистичной.

Резная фигурка, покоящаяся на деревянной подставке, имеет высоту всего 18 см. Но она настолько популярна, что ей посвящен отдельный выставочный зал. Музей даже публикует даты, когда экспонат будет находиться в "деловых поездках" — другими словами, когда он будет предоставлен в аренду или выставлен в другом месте, — чтобы посетители не были разочарованы.

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Музей не ведет учет того, сколько из примерно 2 миллионов посетителей в год приезжают специально, чтобы посмотреть на нефритовую капусту. Но длинная очередь людей, ожидающих возможности сфотографироваться рядом с ней, говорит о том, что многие, если не большинство, из них именно для этого и приезжают.

Благодаря своей популярности жадеитовая капуста получила звание "национального достояния" Тайваня, хотя официально она таковым не считается. Ее изображение наклеивают на различные товары, используют для создания мягких игрушек и копий, продают в музейных магазинах.

Нефритовая капуста, как и большая часть коллекции Национального дворцового музея, является императорской реликвией, когда-то хранившейся в Запретном городе в Пекине, а затем перевезенной на Тайвань во время гражданской войны в Китае. Это далеко не единственный экземпляр: в Пекинском дворцовом музее и в Тяньцзиньском музее, также расположенном в материковом Китае, есть вырезанные из нефрита капусты. Более того, в самом тайваньском музее есть еще два подобных образца.

Менее популярная пекинская капуста Фото: Соцсети

Но именно эта скульптура, известная также как "Нефритовая капуста с насекомыми", приобрела всемирную известность. К тому же ее сопровождает романтичная история.

Нефритовая пекинская капуста из Тайваня — в чем ее секрет

Вероятно, она была частью приданого, выплаченного императору Гуансю в Китае его супругой в 1880-х годах. Этот артефакт издавна ассоциировался с женской чистотой, плодородием и изобилием. Хотя некоторые историки ставят под сомнение давнее убеждение о том, что саранча и кузнечик символизируют детей — и был ли этот предмет вообще подарком в качестве приданого, — эта идея, тем не менее, захватила воображение людей, говорят в музее.

После падения династии Цин в 1912 году нефритовая капуста была обнаружена в красочном эмалированном горшке в Запретном городе. Позже она была выставлена ​​в Пекинском дворцовом музее, открытом правительством Китайской Республики для демонстрации сокровищ императора.

Кураторы решили представить капусту без горшка, чтобы сделать её более привлекательной, и она мгновенно завоевала популярность у публики после своего дебюта в 1928 году.

В 1930-х годах, на фоне опасений, что дворцовая коллекция будет конфискована Императорской армией Японии, многие сокровища были вывезены и спрятаны в пещерах.

После победы коммунистического лидера Мао Цзэдуна в гражданской войне в Китае, бегущие республиканские силы перевезли тысячи ящиков с артефактами на Тайвань, где основали новую резиденцию для своего правительства.

Нефритовая капуста была среди почти 700 000 предметов, составляющих коллекцию Национального дворцового музея Тайбэя, открывшегося на своем нынешнем месте в 1965 году. Три года спустя национальная почтовая служба Тайваня выпустила почтовую марку с изображением капусты, которая была отпечатана 3,5 миллиона раз.

Капуста и кусочек яшмы в форме мяса в музее

Капусту часто называют одним из "трех сокровищ" музея, наряду с двумя другими популярными артефактами: куском яшмы, вырезанным так, чтобы напоминать тушеную свиную грудинку, и Мао Кун Тин, традиционным кухонным сосудом с самой длинной известной надписью древних иероглифов на любом предмете китайской бронзы. Экскурсоводы часто называют эту тройку "тушеной свининой в горшочке" и используют это как маркетинговый ход.

Напомним, во Франции украли уникальное кельтское сокровище. Золотое украшение просто забрали с витрины и вынесли из музея.

Также до сих пор ищут королевские драгоценности, украденные из Лувра. Подозреваемые задержаны, но они утверждают, что их нанял таинственный посредник.