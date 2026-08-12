"Мона Ліза" Тайваню: тисячі людей стоять у черзі, щоб побачити кам'яну капусту (відео)

Ця дивовижно реалістична скульптура, витесана з блоку білого та зеленого жадеїту (нефриту), виставлена в окремому залі, де нею милуються захоплені туристи. Іноді капуста вирушає на гастролі.

"Мона Ліза" у Луврі, Розетський камінь у Британському музеї, "Зоряна ніч" у Музеї сучасного мистецтва — у найбільших музеях часто є один експонат, який самотужки приваблює відвідувачів з усього світу. А в Національному палацовому музеї в столиці Тайваню, Тайбеї, головною визначною пам’яткою є щось скромніше: капуста, пише CNN.

Люди стоять у чергах, щоб побачити качанчик кам"яної капусти

Качан пекінської капусти виглядає як справжній. У її зеленому листі ховаються коник і сарана, а невідомий скульптор використав природні дефекти матеріалу, щоб зробити її ще реалістичнішою.

Різьблена фігурка, що стоїть на дерев’яній підставці, має висоту всього 18 см. Але вона настільки популярна, що їй присвячено окремий виставковий зал. Музей навіть оприлюднює дати, коли експонат перебуватиме у "ділових поїздках" — іншими словами, коли його буде надано в оренду або виставлено в іншому місці, — щоб відвідувачі не були розчаровані.

Відео дня

Музей не веде облік того, скільки з приблизно 2 мільйонів відвідувачів на рік приїжджають спеціально, щоб подивитися на нефритову капусту. Але довга черга людей, які чекають на можливість сфотографуватися поруч із нею, свідчить про те, що багато хто, якщо не більшість, із них саме для цього й приїжджають.

Завдяки своїй популярності жадеїтова капуста отримала звання "національного надбання" Тайваню, хоча офіційно вона таким не вважається. Її зображення наклеюють на різні товари, використовують для створення м’яких іграшок та реплік, продають у музейних крамницях.

Нефритова капуста, як і більша частина колекції Національного палацового музею, є імператорською реліквією, яка колись зберігалася у Забороненому місті в Пекіні, а потім була перевезена на Тайвань під час громадянської війни в Китаї. Це далеко не єдиний екземпляр: у Пекінському палацовому музеї та в Тяньцзіньському музеї, що також розташований на материковій частині Китаю, є капусти, вирізані з нефриту. Більше того, у самому тайванському музеї є ще два подібні зразки.

Менш популярна пекінська капуста Фото: Соцсети

Але саме ця скульптура, відома також як "Нефритова капуста з комахами", здобула всесвітню популярність. До того ж з нею пов’язана романтична історія.

Нефритова пекінська капуста з Тайваню — у чому її секрет

Ймовірно, вона була частиною приданого, яке імператор Гуансю в Китаї отримав від своєї дружини у 1880-х роках. Цей артефакт здавна асоціювався з жіночою чистотою, родючістю та достатком. Хоча деякі історики ставлять під сумнів давнє переконання про те, що сарана та коник символізують дітей — і чи був цей предмет взагалі подарунком у якості приданого, — ця ідея, тим не менш, захопила уяву людей, кажуть у музеї.

Після падіння династії Цін у 1912 році нефритову капусту було виявлено у барвистому емальованому горщику в Забороненому місті. Пізніше її було виставлено в Пекінському палацовому музеї, відкритому урядом Китайської Республіки для демонстрації скарбів імператора.

Куратори вирішили представити капусту без горщика, щоб зробити її привабливішою, і вона миттєво завоювала популярність серед публіки після свого дебюту в 1928 році.

У 1930-х роках, на тлі побоювань, що палацову колекцію буде конфісковано Імператорською армією Японії, багато скарбів було вивезено та заховано в печерах.

Після перемоги комуністичного лідера Мао Цзедуна у громадянській війні в Китаї республіканські війська, що відступали, перевезли тисячі ящиків з артефактами на Тайвань, де заснували нову резиденцію для свого уряду.

Нефритова капуста була серед майже 700 000 експонатів, що входять до колекції Національного палацового музею Тайбея, який відкрився на своєму нинішньому місці у 1965 році. Через три роки національна поштова служба Тайваню випустила поштову марку із зображенням капусти, яка була надрукована тиражем 3,5 мільйона примірників.

Капуста та шматочок яшми у формі м"яса в музеї

Капусту часто називають одним із "трьох скарбів" музею, поряд із двома іншими популярними артефактами: шматком яшми, вирізаним так, щоб нагадувати тушковану свинячу грудинку, та Мао Кун Тін — традиційним кухонним посудом із найдовшим відомим написом стародавніх ієрогліфів на будь-якому предметі з китайської бронзи. Екскурсоводи часто називають цю трійку "тушкованою свининою в горщику" і використовують це як маркетинговий хід.

Нагадаємо, у Франції викрали унікальний кельтський скарб. Золоту прикрасу просто забрали з вітрини та винесли з музею.

Також досі тривають пошуки королівських коштовностей, викрадених із Лувра. Підозрюваних затримано, але вони стверджують, що їх найняв таємничий посередник.