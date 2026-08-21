"Четырехлапый донос": пес сдал своего хозяина полиции, что он натворил (фото)

Домашняя собака в Великобритании помогла полиции найти своего хозяина, который пытался скрыться от правоохранителей и даже бросил во время побега животных на улице.

Инцидент произошёл в графстве Чешир. Мужчина начал убегать на электросамокате, но одна из собак не растерялась и привела полицию прямо к дому. О курьезном "доносе" четвероногого сообщает портал Independent.

Беглецом оказался Чарльз Фой, который ехал на электросамокате с двумя собаками. Когда полицейские попытались его остановить, мужчина не подчинился требованию и начал убегать.

Собака помогла полиции найти хозяина, который убегал на электросамокате Фото: Скриншот

Спасаясь от полиции, мужчина бросил собак, но одна из них не растерялась и помогла полицейским установить место, где скрывался её хозяин.

Правоохранители выяснили, что Чарльз Фой с Биконсфилд-роуд в Ранкорне уже имел проблемы с полицией и был осуждён в марте за ряд правонарушений.

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После побега мужчину признали виновным в невыполнении требования полиции об остановке во время управления транспортным средством, а также обвинили его в управлении и использовании транспортного средства без страховки и в невыполнении требования пройти тест на наркотики.

В результате британца приговорили к трем месяцам лишения свободы. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на срок четыре года и три месяца.

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