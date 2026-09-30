7 кг и 21 см в росте: служебная собака породы чихуахуа по кличке Коммандо спасает людей

В Национальной гвардии Мексики служит необычная служебная собака, а именно — 13-месячный чихуахуа по кличке Коммандо, вес которого составляет всего 7 килограммов.

Таким образом, пес Коммандо стал самой маленькой служебной собакой, когда-либо служившей в Национальной гвардии страны, пишет Reuters.

Издание пишет, что собаку готовят не только к публичным мероприятиям, но и к поисково-спасательной работе. Специально для него даже изготовили специальное снаряжение, ведь Коммандо имеет рост всего 21 сантиметр. Для службы ему изготовили миниатюрные очки, тактический жилет, шлем и даже камеру, которую крепят на голове.

Чихуахуа Коммандо Фото: Скриншот

Сообщается, что собака поступила на службу около 6 месяцев назад, когда её пожилые хозяева больше не могли за ней ухаживать. А кличку "Коммандо" ей дали в честь мексиканского штата Чиуауа, где её приняли на службу.

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Несмотря на свои крошечные размеры, Коммандо проходит полноценные тренировки. На занятиях он преодолевает лестницы и препятствия вместе с крупными служебными собаками, в частности с хорошо дрессированным псом по кличке Роко.

Коммандо уже появлялся на параде, посвящённом Дню независимости Мексики, а также принимает участие в общественных мероприятиях, встречах в школах и церемониях.

Напомним, что домашняя собака в Великобритании помогла полиции найти своего хозяина, который пытался скрыться от правоохранителей и даже бросил во время побега животных на улице.

Кроме того, собака породы бишон-фризе по кличке Эли пользуется голосовым помощником Alexa от компании Amazon, чтобы звонить своей хозяйке, когда ей скучно. Пес даже прерывал важные рабочие совещания.