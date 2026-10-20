На війні загинув відомий блогер Кирило "Акуратний" Солошенко (фото)

На війні проти росіян 15 жовтня загинув 35-річний український блогер Кирило "Акуратний" Солошенко.

Сумною звісткою поділився друг воїна, блогер Богдан, у своєму Instagram (bohdanelllo).

Загинув Кирило Солошенко

"Спочивай з миром друже. Ти був найсвітлішою людиною, яку я знав. Я досі не можу повірити, що тебе більше немає з нами. Просто не вкладається в голові, цього не може бути. Ти ж Кірюша Акуратний! Як же так… Ти мав прожити до глибокої старості, і бути офігенним дідом з татухами і крутими історіями для онуків", — написав Богдан.

Він подякував Кирилу за все та зазначив, що неймовірно радий, що мав честь знати його особисто.

"Радий, що ми проводили всі найцінніші моменти разом, всі свята, дні народження, Різдво, і Новий рік, навіть день закоханих, і той ти був з нами. Вибач, раптом, що не так. Мені тебе дуже не вистачає. Світла памʼять тобі, герою. Рок-зірка, душа компанії, чудова людина, і вірний син своєї батьківщини", — зазначив блогер.

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Інформацію про місце та час прощання друг загиблого пообіцяв повідомити згодом, але наголосив, що це точно буде Київ, де Кирило провів майже все своє життя.

У воїна залишилася тільки мама. Богдан відкрив банку на допомогу їй.

Кирило Солошенко Фото: Instagram

"Кірюша Акуратний" — один з блогерів "старої" школи українського YouTube. Найбільшу популярність Солошенко здобув ще у 2014-2016 роках, тоді він був в одній компанії із Сашею Шапіком, Андрієм Мартиненком та Пашею Бумчиком.

Кирило Солошенко народився 5 серпня 1991 року. Він загинув 15 жовтня 2026 року. За інформацією ЗМІ, воїн віддав життя, прикриваючи побратима від удару FPV-дрона.

Кирило Солошенко з другом Богданом Фото: Instagram

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