На войне погиб известный блогер Кирилл "Акуратный" Солошенко (фото)

На войны против россиян 15 октября погиб 35-летний украинский блогер Кирилл "Акуратный" Солошенко.

О печальной новости сообщил друг воина, блогер Богдан, в своём Instagram (bohdanelllo).

Погиб Кирилл Солошенко

"Покойся с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого не может быть. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так… Ты должен был дожить до глубокой старости и стать крутым дедушкой с татуировками и увлекательными историями для внуков", — написал Богдан.

Он поблагодарил Кирилла за всё и отметил, что невероятно рад тому, что имел честь знать его лично.

"Рад, что мы проводили все самые ценные моменты вместе: все праздники, дни рождения, Рождество и Новый год, даже День святого Валентина — и в тот день ты был с нами. Извини, если что-то не так. Мне тебя очень не хватает. Светлая память тебе, герой. Рок-звезда, душа компании, замечательный человек и верный сын своей родины", — отметил блогер.

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Информацию о месте и времени прощания друг погибшего пообещал сообщить позже, но подчеркнул, что это точно будет Киев, где Кирилл прожил почти всю свою жизнь.

У солдата осталась только мама. Богдан открыл сбор средств, чтобы помочь ей.

Кирилл Солошенко Фото: Instagram

"Кирюша Аккуратный" — один из блогеров "старой" школы украинского YouTube. Наибольшую популярность Солошенко приобрел ещё в 2014–2016 годах, тогда он был в одной компании с Сашей Шапиком, Андреем Мартыненко и Пашей Бумчиком.

Кирилл Солошенко родился 5 августа 1991 года. Он погиб 15 октября 2026 года. По данным СМИ, боец отдал жизнь, прикрывая сослуживца от удара FPV-дрона.

Кирилл Солошенко с другом Богданом Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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Кроме того, украинский шеф-повар и победитель шоу "МастерШеф" Павел Серветник обратился к своему брату Максиму, который воюет.