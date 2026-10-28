Дочь Келлога присоединится к важному делу в Украине: о чем договорились в СНБО

Фонд дочери американского генерала Кита Келлога готов помочь Украине в установлении личностей погибших защитников, чтобы их семьи могли узнать правду о судьбе своих близких и достойно вернуть их домой.

Благотворительный фонд R.T. Weatherman Foundation, возглавляемый дочерью американского генерала Кита Келлога, Меган Моббс, готов присоединиться к работе по идентификации тел погибших украинских военных. Возможности сотрудничества обсудили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко и руководительница фонда. О встрече с Меган Моббс Игорь Клименко сообщил 27 октября на официальном сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, одной из главных тем переговоров стала идентификация тел украинских защитников, погибших во время войны. Клименко отметил, что Рада координирует работу в этом направлении, привлекая государственные учреждения и экспертов.

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В свою очередь дочь американского генерала Кита Келлога, который ранее был специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, предложила свою помощь. Так, фонд, возглавляемый Меган Моббс, работает в Украине над гуманитарными проектами и решил оказать помощь в вопросах, связанных с погибшими и пропавшими без вести военнослужащими ВСУ. Стороны обсудили возможные направления будущего сотрудничества, однако о подписании конкретного соглашения или начале отдельной программы помощи СНБО не сообщал.

"Меган Моббс подтвердила готовность Фонда оказывать помощь в этом направлении, поэтому мы обсудили возможности будущего сотрудничества", — сообщил Клименко по итогам встречи.

Игорь Клименко встретился с Меган Моббс по вопросу гуманитарной помощи Украине Фото: пресс-служба СНБО

Как Украина планирует ускорить идентификацию погибших защитников

Вопрос установления личностей погибших военнослужащих остается одним из направлений работы СНБО. Его цель — помочь семьям, которые ждут подтверждения гибели близких или не располагают информацией о пропавших без вести защитниках.

3 октября Игорь Клименко сообщил, что при СНБО будет создан специальный рабочий орган, который будет координировать работу государственных учреждений в этом направлении. Тогда же он подчеркнул необходимость укрепить систему судебно-медицинской экспертизы, увеличить количество специалистов и обеспечить надлежащие условия для их работы. Также речь шла о создании в регионах специализированных подразделений, которые сосредоточатся на идентификации тел погибших военнослужащих.

"Для семей пропавших без вести длительное ожидание установления личности — это дополнительная боль. Поэтому государство должно обеспечить ускорение процессов и качество проведения экспертиз", — заявил Клименко.

15 октября секретарь СНБО провел отдельное совещание по вопросам совершенствования процедуры идентификации. В нем приняли участие представители Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Офиса президента и других ведомств.

Среди вопросов, которые рассматривали участники, — укрепление взаимодействия между ведомствами, совершенствование экспертных исследований и сокращение времени, необходимого для установления личности погибшего.

Также обсуждался вопрос о привлечении международных специалистов и дополнительных технических ресурсов. Соответствующий законопроект № 14095, по информации СНБО, предусматривает совершенствование розыска пропавших без вести и идентификации неопознанных тел в условиях военного положения.

Таким образом, готовность американского фонда помочь Украине стала частью более широкой работы по совершенствованию системы идентификации погибших военнослужащих. В то же время конкретные формы участия фонда R.T. Weatherman Foundation ещё предстоит определить.

Что известно о фонде Меган Моббс

Фонд R.T. Weatherman — американская некоммерческая организация, которая работает в нескольких направлениях помощи пострадавшим от войны. На своём официальном сайте фонд отмечает, что занимается подготовкой боевых медиков, эвакуацией тяжелораненых в медицинские центры в Европе, психологической поддержкой и идентификацией погибших и пропавших без вести.

Что же касается Меган Моббс, то она — бывшая офицер армии США. Дочь Келлога окончила Военную академию США в Вест-Пойнте, получила степень магистра по судебной психологии и докторскую степень по клинической психологии. Согласно информации фонда, она возглавляет организацию и занимается вопросами национальной безопасности и помощи пострадавшим от войны.

Отметим, что в интервью "Суспільному" в сентябре 2026 года Моббс рассказывала, что команда фонда помогает возвращать тела погибших иностранных добровольцев в их страны и содействует соблюдению прав их семей.

Напомним, в ходе войны против Украины погиб российский актёр Ефим Старцев, известный по ролям в сериалах, в частности в "Ментовских войнах". Артисту было 50 лет, он погиб ещё 30 сентября, а недавно его похоронили в Санкт-Петербурге.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что победитель шоу "Танцы со звездами" был мобилизован в ВСУ.