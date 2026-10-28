Донька Келлога долучиться до важливої справи в Україні: про що домовилися в РНБО

Фонд доньки американського генерала Кіта Келлога готовий допомогти Україні встановлювати особи загиблих захисників, щоб їхні родини могли дізнатися правду про долю рідних і гідно повернути їх додому.

Благодійний фонд R.T. Weatherman Foundation, який очолює донька американського генерала Кіта Келлога, Меган Моббс, готовий долучитися до роботи з ідентифікації тіл загиблих українських військових. Можливості співпраці обговорили секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко та керівниця фонду. Про зустріч із Меган Моббс Ігор Клименко повідомив повідомив 27 жовтня на офіційному сайті Ради національної безпеки і оборони України.

За його словами, однією з головних тем переговорів стала ідентифікація тіл українських захисників, які загинули під час війни. Клименко зазначив, що Рада координує роботу за цим напрямом, залучаючи державні установи та експертів.

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В свою чергу донька американського генерала Кіта Келлога, який раніше був спеціальним представником президента США Дональда Трампа з питань України, запропонувала свою допомогу. Так, фонд, який очолює Меган Моббс, працює в Україні з гуманітарними проєктами і вирішив допомогти в питаннях, пов’язаних із загиблими та зниклими безвісти військовими ЗСУ. Сторони обговорили можливі напрями майбутньої співпраці, однак про підписання конкретної угоди чи початок окремої програми допомоги РНБО не повідомляла.

"Меган Моббс підтвердила готовність Фонду допомагати в цьому напрямку, тож ми обговорили можливості майбутньої співпраці", — повідомив Клименко за результатами зустрічі.

Ігор Клименко зустрівся з Меган Моббс щодо гуманітарної допомоги Україні Фото: пресслужба РНБО

Як Україна планує прискорити ідентифікацію загиблих захисників

Питання встановлення особистостей загиблих військовослужбовців залишається одним із напрямів роботи РНБО. Його мета — допомогти родинам, які чекають на підтвердження загибелі близьких або не мають інформації про зниклих безвісти захисників.

3 жовтня Ігор Клименко повідомив, що при РНБО створять спеціальний робочий орган, який координуватиме роботу державних установ у цьому напрямі. Тоді ж він наголосив на необхідності посилити систему судово-медичної експертизи, збільшити кількість фахівців і забезпечити належні умови для їхньої роботи. Також ішлося про створення в регіонах спеціалізованих підрозділів, які зосередяться на ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців.

"Для родин зниклих безвісти тривале очікування на встановлення особи — це додатковий біль. Тож держава має забезпечити прискорення процесів та якість проведення експертиз", — заявив Клименко.

15 жовтня секретар РНБО провів окрему нараду щодо вдосконалення процедури ідентифікації. У ній взяли участь представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Офісу президента та інших установ.

Серед питань, які розглядали учасники, — посилення взаємодії між відомствами, удосконалення експертних досліджень і скорочення часу, необхідного для встановлення особи загиблого.

Також обговорювалося залучення міжнародних фахівців і додаткових технічних ресурсів. Відповідний законопроєкт № 14095, за інформацією РНБО, передбачає вдосконалення розшуку зниклих безвісти та ідентифікації невпізнаних тіл в умовах воєнного стану.

Таким чином, готовність американського фонду допомогти Україні стала частиною ширшої роботи з удосконалення системи ідентифікації загиблих військових. Водночас конкретні формати участі R.T. Weatherman Foundation ще мають бути визначені.

Що відомо про фонд Меган Моббс

R.T. Weatherman Foundation — американська неприбуткова організація, яка працює в кількох напрямах допомоги постраждалим від війни. На своєму офіційному сайті фонд зазначає, що займається підготовкою бойових медиків, евакуацією тяжкопоранених до медичних центрів у Європі, психологічною підтримкою та ідентифікацією загиблих і зниклих безвісти.

Що ж стосується Меган Моббс, то вона є колишньою офіцеркою армії США. Донька Келлога закінчила Військову академію США у Вест-Пойнті, здобула ступінь магістра з судової психології та докторський ступінь із клінічної психології. Згідно з інформацією фонду, вона очолює організацію та працює з питаннями національної безпеки й допомоги постраждалим від війни.

Зазначимо, що в інтерв’ю "Суспільному" у вересні 2026 року Моббс розповідала, що команда фонду допомагає повертати тіла загиблих іноземних добровольців до їхніх країн і сприяє дотриманню прав їхніх родин.

Нагадаємо, на війні проти України загинув російський актор Єфим Старцев, відомий за ролями в серіалах, зокрема "Ментовські війни". Артисту було 50 років, він загинув ще 30 вересня, а нещодавно його поховали в Санкт-Петербурзі.

Також Фокус писав, що переможець "Танців з зірками" мобілізувався до ЗСУ.