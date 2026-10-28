Шаманские ритуалы и обстрелы во время полнолуния: кто подсказывает Путину даты массированных ударов по Украине

Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на повторяющееся совпадение между полнолунием и массированными российскими атаками на Украину. Исследователь мистических учений Игорь Мехеда предполагает, что это может быть связано с оккультными убеждениями Владимира Путина и его окружения.

Об этом военный эксперт рассказал в комментарии для "ТСН.ua".

По наблюдениям Жданова, в течение последних 12 месяцев — с октября 2025 года по 27 октября 2026 года — Россия проводила массированные атаки во время каждой полной луны. Речь шла об ударах с помощью дронов, ракет или комбинированных обстрелах. В то же время российские войска атаковали Украину и в другие дни.

"Здесь уже даже конспирология в ходу. Каждое полнолуние они проводят массированный обстрел нашей страны. Так показывает статистика. Я сам не верю в конспирологию и не занимаюсь этим, но такое совпадение, к сожалению, существует", — отметил Жданов.

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Исследователь мистических учений Игорь Мехеда, ранее высказывавший мнение об увлечении Путина и его окружения шаманизмом и оккультизмом, считает, что эти совпадения могут быть неслучайными.

"Здесь очень мало совпадений. Видно, что это делается сознательно", — сказал он.

По словам Мехеды, некоторые российские атаки происходили во время солнечных и лунных затмений, полнолуния или новолуния. Он объясняет это возможными мистическими убеждениями российского руководства. В частности, в древних духовных традициях различных народов, в том числе и в ведических, полнолуние связывали с договором между людьми и высшими силами.

По мнению исследователя, в Кремле могут верить, что подобные обряды и атаки в определённые дни помогут России одержать победу. Однако он отмечает, что такие убеждения ошибочны.

Мехеда также сравнивает возможное использование мистических практик российским руководством с действиями нацистской Германии. По его словам, Адольф Гитлер консультировался с астрологами, которые советовали ему время для проведения военных операций. Исследователь утверждает, что британцы впоследствии добились передачи немецким астрологам недостоверных данных, чтобы повлиять на их прогнозы.

Мехеда считает, что нынешние действия России могут напоминать практику организации "Аненербе", созданной в Третьем Рейхе в конце 1930-х годов. По его словам, она пыталась использовать элементы мифов во время военных операций.

В то же время сам исследователь признает, что остается непонятным, почему Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, хотя полнолуние в том месяце приходилось на 16 февраля. Тогда ряд влиятельных западных СМИ со ссылкой на разведывательные данные предполагали, что нападение может произойти именно 16 февраля.

Мехеда также предупреждает, что следующее полнолуние не означает стопроцентной вероятности нового массированного российского удара.

Почему полнолуние считается мистическим явлением

Исследователь этнографии и учитель истории Юрий Дахно рассказал изданию, что часть украинского общества традиционно воспринимает полнолуние как мистическое явление. В народных преданиях с такими ночами связывали активность нечистой силы, оборотней и другие сверхъестественные явления.

Дахно предполагает, что Путин также может быть приверженцем оккультизма, однако это остается его личным предположением.

Что известно о возможном увлечении Путина шаманизмом

Информация об интересе российского президента к шаманским практикам ранее появлялась в публичном пространстве. Бывшая депутат Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" Мария Максакова заявляла, что Путин склонен к мистическому мышлению и может верить в эффективность шаманских обрядов.

Она также рассказывала о возможных ритуалах с участием Путина и бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

Российский политолог Валерий Соловей, критикующий Путина, в 2022 году утверждал, что российский президент принял окончательное решение о полномасштабном вторжении после обрядов, проведенных шаманами, которых привез Шойгу.

Напомним, 12 мая прокурор САП Валентина Гребенюк заявила в суде, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак мог обсуждать назначения на высокие государственные должности с Вероникой Аникиевич, записанной в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". По словам прокурорши, он присылал ей даты рождения кандидатов и просил совета.

Сам Ермак заявил, что "не общался с гадалками и пророками", но прямо не ответил, знаком ли он с Аникиевичем.