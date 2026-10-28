Шаманські ритуали та обстріли під час повні: хто підказує Путіну дати масованих ударів по Україні

Військовий експерт Олег Жданов звернув увагу на повторюваний збіг між повнею та масованими російськими атаками по Україні. Дослідник містичних учень Ігор Мехеда припускає, що це може бути пов’язано з окультними переконаннями Володимира Путіна та його оточення.

Про це військовий експерт розповів у коментарі для “ТСН.ua”.

За спостереженнями Жданова, протягом останніх 12 місяців, від жовтня 2025-го до 27 жовтня 2026 року, Росія здійснювала масовані атаки під час кожної повні. Йшлося про удари дронами, ракетами або комбіновані обстріли. Водночас російські війська атакували Україну й в інші дні.

“Тут уже навіть конспірологія є. Кожну повню вони проводять масований обстріл нашої країни. Це статистика так каже. Я не вірю сам у конспірологію і не займаюсь цим, але збіг такий, на жаль, існує”, — зазначив Жданов.

Дослідник містичних учень Ігор Мехеда, який раніше висловлював думку про захоплення Путіна та його оточення шаманством і окультизмом, вважає, що збіги можуть бути невипадковими.

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“Тут дуже мало збігів. Тут видно, що це робиться свідомо”, — сказав він.

За словами Мехеди, деякі російські атаки відбувалися під час сонячних і місячних затемнень, повні або молодика. Він пояснює це можливими містичними переконаннями російського керівництва. Зокрема, у давніх духовних традиціях різних народів, серед яких і ведичні, повний місяць пов’язували з угодою між людьми та вищими силами.

На думку дослідника, у Кремлі можуть вірити, що такі обряди й атаки в певні дні допоможуть Росії досягти перемоги. Однак він наголошує, що такі переконання є хибними.

Мехеда також порівнює ймовірне використання містичних практик російським керівництвом із діями нацистської Німеччини. За його словами, Адольф Гітлер консультувався з астрологами, які радили йому час для військових операцій. Дослідник стверджує, що британці згодом домоглися передавання німецьким астрологам недостовірних даних, щоб впливати на їхні прогнози.

Мехеда вважає, що нинішні дії Росії можуть нагадувати практики організації “Аненербе”, створеної в Третьому Рейху наприкінці 1930-х років. За його словами, вона намагалася використовувати елементи міфів під час військових операцій.

Водночас сам дослідник визнає, що залишається незрозумілим, чому Росія розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, хоча повня того місяця припадала на 16 лютого. Тоді низка впливових західних медіа з посиланням на розвідувальні дані припускала, що напад може відбутися саме 16 лютого.

Мехеда також застерігає, що наступна повня не означає стовідсоткової ймовірності нового масованого російського удару.

Чому повню вважають містичним явищем

Дослідник етнографії та вчитель історії Юрій Дахно розповів виданню, що частина українського суспільства традиційно сприймає повний місяць як містичне явище. У народних переказах із такими ночами пов’язували активність нечистої сили, перевертнів та інші надприродні події.

Дахно припускає, що Путін також може бути прихильником окультизму, однак це залишається його особистим припущенням.

Що відомо про можливе захоплення Путіна шаманством

Інформація про інтерес російського президента до шаманських практик раніше з’являлася в публічному просторі. Колишня депутатка Державної думи РФ від партії “Единая Россия” Марія Максакова заявляла, що Путін схильний до містичного мислення та може вірити в ефективність шаманських обрядів.

Вона також розповідала про ймовірні ритуали за участю Путіна та колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Російський політолог Валерій Соловей, який критикує Путіна, у 2022 році стверджував, що російський президент ухвалив остаточне рішення про повномасштабне вторгнення після обрядів, проведених шаманами, яких привіз Шойгу.

Нагажаємо, 12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила в суді, що ексголова Офісу президента Андрій Єрмак міг обговорювати призначення на високі державні посади з Веронікою Анікієвич, записаною в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". За словами прокурорки, він надсилав їй дати народження кандидатів і просив поради.

Сам Єрмак заявив, що "не спілкувався з гадалками та пророками", але прямо не відповів, чи знайомий з Анікієвич.