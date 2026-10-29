Двое российских пленных сбежали с оружием в Харьковской области: что известно

В Харьковской области двое российских военнослужащих сбежали из-под стражи — вооруженными и после обстрела автомобиля Военной службы правопорядка. По имеющейся информации, беглецов видели возле железнодорожных путей в направлении Шевченково, однако официальных подтверждений от правоохранительных органов пока нет.

Вероятно, 28 октября двое военнослужащих Вооруженных сил России сбежали из-под стражи Военной службы правопорядка в районе Староверовки в Харьковской области. По предварительной информации, это произошло около 21:00 накануне, а беглецы имели при себе оружие. Об этом сообщает медиапортал Харькова и военнослужащий Бунятов Станислав.

Согласно информации, автомобиль Военной службы правопорядка во время инцидента был обстрелян. Есть ли среди конвоиров раненые или погибшие, в сообщении не указано.

Впоследствии мужчин заметили возле железнодорожных путей — они двигались в сторону Шевченково.

Авторы сообщения отмечают, что в Военной службе правопорядка следует провести комплексную проверку военнослужащих, занимающихся конвоированием: халатное исполнение служебных обязанностей уже не в первый раз приводит к подобным последствиям. По их данным, это третий подобный случай за последние месяцы, и все они произошли в Харьковской области.

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Стоит отметить, что на момент публикации официальных сообщений от Военной службы правопорядка, полиции или Генерального штаба об этом побеге не поступало.

Отдельно полиция сообщала, что в Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь и убил пятерых военнослужащих. Среди версий, которые проверяют правоохранители, — что напавшим мог быть российский пленный, стрелявший во время побега. Является ли это тем же инцидентом, официально не подтверждено.

Ранее сообщалось, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "270 на 270". Как сообщил Владимир Зеленский, домой возвращаются нацгвардейцы, в частности бойцы "Азова", а также пограничники, бойцы территориальной обороны, Военно-морских сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта, а вместе с ними — гражданские украинцы.

Также сообщалось, что Южная Корея выводит из Украины часть сотрудников своего посольства. В Сеуле заявили, что не получили конструктивного ответа от Киева по спорному вопросу о пленных военнослужащих КНДР.