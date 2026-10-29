Двоє російських полонених утекли зі зброєю на Харківщині: що відомо

На Харківщині двоє російських військовослужбовців утекли з-під варти – озброєними й після обстрілу автомобіля Військової служби правопорядку. Утікачів, за наявною інформацією, бачили біля залізничних колій у напрямку Шевченкового, однак офіційних підтверджень від правоохоронців поки немає.

Ймовірно 28 жовтня двоє військовослужбовців збройних сил Росії втекли з-під варти Військової служби правопорядку в районі Старовірівки на Харківщині. За попередньою інформацією, це сталося близько 21:00 попереднього дня, а втікачі мали при собі зброю. Про це повідомляє медіа-портал Харкова та військовослужбовець Станіслав Бунятов.

Згідно з інформацією, автомобіль Військової служби правопорядку під час інциденту був розстріляний. Чи є серед конвоїрів поранені або загиблі, у повідомленні не вказано.

Згодом чоловіків помітили біля залізничних колій – вони рухалися в напрямку Шевченкового.

Автори повідомлення наголошують, що у Військовій службі правопорядку варто провести комплексну перевірку військовослужбовців, які займаються конвоюванням: недбале виконання службових обов'язків уже не вперше призводить до подібних наслідків. За їхніми даними, це третій такий випадок за останні місяці, і всі вони сталися в Харківській області.

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Варто зазначити, що офіційних повідомлень від Військової служби правопорядку, поліції чи Генерального штабу про цю втечу на момент публікації не було.

Окремо поліція повідомляла, що в Харківській області невідомий чоловік відкрив вогонь і вбив п'ятьох військовослужбовців. Серед версій, які перевіряють правоохоронці, – що нападником міг бути російський полонений, який стріляв під час втечі. Чи йдеться про той самий інцидент, офіційно не підтверджено.

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