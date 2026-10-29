Пленные иностранцы просятся в Россию, а Москва их не забирает: Юсов назвал причину

Большинство иностранцев, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен, просят вернуть их обратно, но Москва не хочет их забирать. По данным Координационного штаба, таких 78%, тогда как вербовка продолжается темпами около 1800 человек в месяц, а всего известно о почти 49 тысячах иностранцев-контрактников.

Вернуться в Россию хотят 78 % иностранцев, которые воевали в составе российской армии и попали в плен к Силам обороны Украины. Проблема в том, что в самой России их в основном не хотят принимать. Об этом рассказал глава Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, которого цитирует hromadske.

Часть пленных во время опросов утверждала, что о войне против Украины не знала, якобы ехала в Россию "красить заборы" или "на культурный фестиваль". Однако опрос Координационного штаба показал другое — почти половина иностранных военнопленных признали, что понимали, что "идут на войну и воевать против украинцев".

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По словам Юсова, ежемесячно Россия призывает в армию около 1800 иностранцев. Динамика резкая: если в 2022 году было известно о менее чем сотне таких людей, то всего за девять месяцев 2026-го их число превысило 16 тысяч. Разведка сообщает, что на этот год Москва планировала завербовать 18 500 иностранцев, и этот план, скорее всего, будет перевыполнен уже в ближайшее время.

В целом Координационный штаб располагает персональными данными почти 49 тысяч иностранцев, которые заключали контракты и служили или служат в российской армии.

"Для сравнения: вся армия Бельгии насчитывает 20 тысяч человек, а, например, Австрии — 22 тысячи. У Словакии, кажется, до 16 тысяч. То есть это действительно глобальная угроза, далеко не только против Украины. И она набирает обороты, масштабы увеличиваются", — подчеркнул Юсов.

Иностранцев вербуют, чтобы снизить социальную напряженность и уменьшить демографические потери среди собственного населения, объясняет глава Координационного штаба.

"Иностранцев берут не для того, чтобы они возвращались, не для того, чтобы сказать: „Спасибо за службу“… Наемник или иностранец в российской армии — это в любом случае меньшие расходы, чем россиянин и гражданин страны. И возвращать его не так интересно, потому что дальше автоматически следуют обращения от страны происхождения", – сказал он.

Есть и другая сторона этой логики: Россия не выпускает иностранцев, чьи контракты уже истекли. По данным Координационного штаба, таких случаев насчитывается более трёх тысяч.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области двое российских военнослужащих сбежали из-под стражи — вооруженными и после обстрела автомобиля Военной службы правопорядка. По имеющейся информации, беглецов видели возле железнодорожных путей в направлении Шевченково, однако официальных подтверждений от правоохранительных органов пока не поступало.

Также сообщалось, что Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "270 на 270". Как сообщил Владимир Зеленский, домой возвращаются нацгвардейцы, в частности бойцы "Азова", а также пограничники, бойцы территориальной обороны, Военно-морских сил, Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта, а вместе с ними — семеро гражданских лиц.