Полонені іноземці просяться в Росію, а Москва їх не забирає: Юсов назвав причину

Більшість іноземців, які воювали за Росію й потрапили в український полон, просяться назад, але Москва забирати їх не хоче. За даними Координаційного штабу, таких 78%, тоді як вербування триває темпом близько 1800 людей щомісяця, а загалом відомо про майже 49 тисяч іноземців-контрактників.

Повернутися до Росії хочуть 78% іноземців, які воювали за російську армію й потрапили в полон до Сил оборони України. Проблема в тому, що в самій Росії їх переважно забирати не хочуть. Про це розповів голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, якого цитує hromadske.

Частина полонених під час опитувань стверджувала, що про війну проти України не знала, нібито їхали до Росії "фарбувати паркани" або "на культурний фестиваль". Проте опитування Координаційного штабу показало інше – майже половина іноземних військовополонених визнали, що розуміли, що "йдуть на війну і воювати проти українців".

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За словами Юсова, щомісяця Росія залучає до армії близько 1800 іноземців. Динаміка різка: якщо у 2022 році було відомо про менш ніж сотню таких людей, то лише за дев'ять місяців 2026-го їхня кількість перевищила 16 тисяч. Розвідка повідомляє, що на цей рік Москва планувала завербувати 18 500 іноземців, і цей план, найімовірніше, перевиконають уже найближчим часом.

Загалом Коордштаб має персональні дані майже 49 тисяч іноземців, які укладали контракти й служили або служать у російському війську.

"Для порівняння, вся армія Бельгії – це 20 тисяч, наприклад, Австрії – 22 тисячі. У Словаччини, здається, до 16 тисяч. Тобто, це справді глобальна загроза, далеко не лише проти України. І вона набирає обертів, масштаби збільшуються", – наголосив Юсов.

Іноземців вербують, щоб знижувати соціальну напругу та зменшувати демографічні втрати серед власного населення, пояснює голова Коордштабу.

"Іноземців беруть не для того, щоб вони повертались, не для того, щоб сказати: "Дякуємо за службу"… Найманець або іноземець у російській армії – це менші витрати в будь-якому разі, ніж росіянин і носій громадянства. І повертати його не так цікаво, тому що далі автоматично йдуть звернення від країни-походження", – сказав він.

Є й інший бік цієї логіки: Росія не відпускає іноземців, чиї контракти вже завершилися. За даними Коордштабу, таких випадків відомо понад три тисячі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині двоє російських військовослужбовців утекли з-під варти – озброєними й після обстрілу автомобіля Військової служби правопорядку. Утікачів, за наявною інформацією, бачили біля залізничних колій у напрямку Шевченкового, однак офіційних підтверджень від правоохоронців поки не було.

Також повідомлялося, що Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою "270 на 270". Як повідомив Володимир Зеленський, додому повертаються нацгвардійці, зокрема воїни "Азову", а також прикордонники, бійці територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Державної спеціальної служби транспорту, а разом із ними – семеро цивільних.