Провел почти 500 дней на передовой: бойцу ВСУ, которого эвакуировали с помощью дрона, присвоили Героя

Константин Власенко получил звание Героя Украины. Солдат пробыл на позиции почти 500 дней, пока его не эвакуировали с помощью дрона.

Солдату 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Константину Власенко было присвоено звание Героя Украины. Об этом говорится в соответствующем указе президента № 1076/2026.

Владимир Зеленский постановил присвоить военнослужащему звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Документ был подписан 30 октября.

В администрации президента напомнили, что солдат 30-й ОМБр 491 сутки выполнял задачи на позиции вблизи села Синьковка на Харьковском направлении, из них 232 суток — уже в одиночку, несмотря на тяжелое ранение обеих ног.

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Константина Власенко удалось эвакуировать в начале октября благодаря совместным усилиям многих подразделений. Подготовка к этой операции длилась несколько месяцев, поскольку вывезти раненого бойца не удавалось из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Для эвакуации, которая длилась более часа, использовали гексакоптер Heavy Shot "Аюдаг-6", который переоборудовали для транспортировки человека. Управлял дроном старший солдат Сергей Стоян, который также был награжден медалью "За спасенную жизнь". Все остальные участники этой уникальной операции вскоре также будут награждены государственными наградами, сообщили в офисе президента.

В настоящее время Константин Власенко проходит реабилитацию во львовском филиале сети центров помощи жертвам военных травм Superhumans. Впереди у Героя протезирование и реабилитация.

Напомним, раненого бойца ВСУ впервые в мире эвакуировали по воздуху с помощью дрона.

Выжить воину помогла книга Стивена Кинга под названием "Аутсайдер", которую ему передала жена.