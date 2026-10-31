Провів майже 500 днів на передовій: бійцю ЗСУ, якого евакуювали дроном, присвоїли Героя

Костянтин Власенко отримав звання Герой України. Солдат майже 500 днів перебував на позиції, поки його не евакуювали за допомогою дрона.

Солдату 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтину Власенку було присвоєне звання Герой України. Про це йдеться у відповідному указі президента №1076/2026.

Володимир Зеленський постановив присвоїти військовослужбовцю звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Документ було підписано 30 жовтня.

В офісі президента нагадали, що солдат 30-ї ОМБр 491 добу виконував завдання на позиції поблизу села Синьківка на Харківському напрямку, з них 232 доби – вже сам, маючи важке поранення обох ніг.

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Костянтина Власенка вдалося евакуювати на початку жовтня завдяки спільним зусиллям багатьох підрозділів. Підготовка до цієї операції тривала декілька місяців, оскільки вивезти пораненого бійця не вдавалося через постійні обстріли росіян. Для евакуації, яка тривала понад годину, використали гексакоптер Heavy Shot "Аюдаг-6", який переобладнали під транспортування людини. Керував дроном старший солдат Сергій Стоян, який також був відзначений медаллю "За врятоване життя". Усі інші учасники цієї унікальної операції невдовзі також будуть відзначені державними нагородами, повідомили в офісі президента.

Наразі Костянтин Власенко відновлюється у львівській філії мережі центрів воєнної травми Superhumans. Попереду у Героя протезування та реабілітація.

Нагадаємо, пораненого бійця ЗСУ вперше у світі евакуювали повітрям за допомогою дрона.

Вижити воїну допомогла книжка Стівена Кінга під назвою "Аутсайдер", яку йому передала дружина.