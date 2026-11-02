РФ готовит самолеты, корабли и ОТРК к массированному удару по Украине: сколько ракет могут запустить

ВС РФ завершают подготовку к новому массированному ракетному удару по Украине, который может произойти в ночь со 2 на 3 ноября, предупредили мониторинговые каналы. Россияне перебазировали около десятка стратегических бомбардировщиков Ту-95 и вооружили их ракетами Х-101. Кроме того, заметили активность других ракетоносцев, способных запускать баллистические и крылатые ракеты. Какой ориентировочный залп различными средствами поражения могут нанести россияне в ближайшие сутки или в течение нескольких суток?

Информация о массированном ракетно-дроновом ударе РФ по Украине вечером 2 ноября появилась на мониторинговом канале Strategic Control, который собирает данные о перемещениях российских кораблей, самолетов, ОТРК, а также о запусках дронов различных типов. Указано, что россияне могут запустить ракеты Х-101, "Калибры" и "Искандеры".

Согласно данным Strategic Control, ВС РФ подготовили следующие средства запуска:

стратегические бомбардировщики — 10 Ту-95МС были перебазированы с Дальнего Востока с авиабазы "Украинка". Самолеты прибыли на аэродромы "Оленья" и "Энгельс", где им провели техническое обслуживание и вооружили крылатыми ракетами Х-101. Кроме того, 5 самолетов Ту-160 могут находиться в состоянии готовности на базе "Украинка". Суммарный ориентировочный залп — около 60–70 ракет Х-101;

ОТРК "Искандер" — 8 пусковых установок в Брянской области, которые в сумме могут запустить 16 баллистических ракет "Искандер-М", две пусковые установки в Крыму, заряженные четырьмя ракетами, и ещё четыре — в Ростовской области с суммарным залпом до восьми ракет;

С-400 — три установки, способные запустить до 12 ракет РМ-48У;

БРК "Бастион" — семь комплексов, которые могут вместе запустить до 14 противокорабельных ракет "Циркон"/"Оникс-М";

ракетные носители в Чёрном и Каспийском морях — количество не указано, но могут запустить до 32 ракет "Калибр";

дроны различных типов — около 550 шт.

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Можно подсчитать, что максимальный залп ВС РФ может составить 146–156 ракет различных типов "плюс" 550 беспилотников.

Фото: Скриншот

Обстрел Украины — что известно о нападении РФ 2–3 ноября

В мониторинговом паблике также добавили, что во время обстрела Украины 2–3 ноября под ударом РФ могут оказаться объекты во Львовской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Кировоградской областях. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 ноября сообщил, что россияне действительно готовят массированный удар и что они будут нацелены на энергетические объекты.

Отметим, что в ночь на 19 октября произошёл очередной массированный удар РФ по Украине. Российские средства поражения достигли Винницкой, Харьковской и Днепропетровской областей: в некоторых регионах начались аварийные отключения.

Напоминаем, что 27 октября Вооружённые силы РФ обстреляли Украину, причём основными целями были объекты логистики: Фокус рассказал о последствиях ночного удара.