РФ готує літаки, кораблі та ОТРК до масованого удару по Україні: скільки ракет можуть запустити

ЗС РФ завершують підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні, який може відбутися в ніч з 2 на 3 листопада, попередили моніторингові канали. Росіяни перебазували близько десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95 та спорядили їх ракетами Х-101. Крім того, помітили активність інших ракетоносіїв, здатних запустити балістичні та крилаті ракети. Який орієнтовний залп різних засобів ураження можуть зробити росіяни найближчу добу чи протягом кількох діб?

Інформація про масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні увечері 2 листопада з'явилась у моніторинговому каналі Strategic Control, який збирає дані про переміщення російських кораблів, літаків, ОТРК і також пуски дронів різних типів. Вказано, що росіяни можуть запустити ракети Х-101, "Калібри", "Іскандери".

Згідно з даними Strategic Control, ЗС РФ підготували такі засоби пуску:

стратегічні бомбардувальники — 10 Ту-95МС перебазували з Далекого Сходу з авіабази "Українка". Літаки прибули на аеродроми "Олєнья" та "Енгельс", їм провели технічне обслуговування та спорядили крилатими ракетами Х-101. Крім того, 5 бортів Ту-160 можуть бути у стані готовності на базі "Українка". Сумарний орієнтовний залп — близько 60-70 ракет Х-101;

ОТРК "Іскандер" — 8 пускових у Брянській області, які сумарно можуть запустити 16 балістичних ракет "Іскандер-М", дві пускових у Криму, заряджених чотирма ракетами, і ще чотири — у Ростовській області із сумарним залпом до восьми ракет;

С-400 — три установки, які можуть запустити до 12 ракет РМ-48У;

БРК "Бастіон" — сім комплексів, які можуть разом запустити до 14 протикорабельних ракет "Циркон"/"Онікс-М";

ракетоносії у Чорному та Каспійському морях — кількість не вказана, але можуть запустити до 32 ракет "Калібр";

дрони різних типів — близько 550 шт.

Видео дня

Можна порахувати, що максимальний залп ЗС РФ може становити 146-156 ракет різних типів "плюс" 550 безпіотників.

Фото: Скриншот

Обстріл України — що відомо про удар РФ 2-3 листопада

У моніторинговому пабліку також додали, що під час обстрілу Україну 2-3 листопада під ударом РФ можуть опинитись об'єкти на Львівщині, Житомирщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Одещині та Кіровоградщині. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 2 листопада повідомив, що росіяни справді готують масований удар і що вони цілитимуться по енергетичних об'єктах.

Зазначимо, у ніч на 19 жовтня відбувся черговий масований удар РФ по Україні. Російські засоби ураження дістали Вінницьку, Харківську, Дніпропетровську області: у деяких регіонах почались аварійні відключення.

Нагадуємо, 27 жовтня ЗС РФ обстріляли Україну, а основними цілями були об'єкти логістики: Фокус розповів про наслідки нічного удару.