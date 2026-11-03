Россия хочет усложнить жизнь Европе из-за санкций: какой сценарий ответных мер озвучили в Москве

Россия может увеличить цену на европейские товары или вообще ограничить их ввоз в ответ на санкции ЕС. В Москве уже назвали возможные меры — от повышения пошлин до введения торговых квот, однако окончательные решения пока не приняты.

Россия рассматривает возможность введения новых торговых ограничений в отношении стран, которые она называет "недружественными", и в первую очередь это касается государств Евросоюза. Среди потенциальных мер — повышение пошлин на отдельные европейские товары и ограничение их ввоза. Среди других вариантов Москва называет введение квот на экспорт и импорт. Об этом 3 ноября заявил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский в интервью российскому государственному агентству РИА Новости.

По словам представителя российского МИД, в стране уже действует межведомственный механизм, позволяющий готовить возможные ответные меры на санкции Евросоюза. При этом он не сообщил, какие именно товары могут попасть под ограничения и когда такие решения могут быть приняты.

Видео дня

Какие ограничения рассматривает Россия

Среди возможных мер российские власти называют изменение таможенных ставок, ограничение ввоза определенных категорий продукции и регулирование объемов экспорта и импорта. Как пояснил Биричевский, соответствующие меры могут касаться конкретных товаров из стран, которые Москва считает "недружественными".

"Такие меры могут включать повышение ставок ввозных пошлин на конкретную продукцию из недружественных стран, ограничение ввоза в Россию определённой группы товаров, введение квот на экспорт и импорт, а также другие меры", — заявил представитель МИД РФ.

Итак, речь идет о возможных торговых ограничениях, которые могут привести к удорожанию поставок отдельных европейских товаров на российский рынок или к сокращению их объемов.

При этом Дмитрий Биричевский подчеркнул, что такие меры не будут вводиться автоматически после каждого нового решения о санкциях. Перед их принятием их должны оценить представители заинтересованных государственных органов и бизнеса. По словам дипломата, такая проверка необходима, чтобы избежать негативных последствий для внутреннего рынка и российских предприятий. В то же время он не уточнил, какие именно категории европейских товаров могут быть ограничены и подготовила ли Москва конкретные решения.

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающегося санкционного противостояния между Россией и Евросоюзом из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Москва регулярно заявляет о подготовке соответствующих мер в ответ на западные ограничения, однако их реализация постоянно откладывается.

Какие санкции ввел Евросоюз против России

Отметим, что на сегодняшний день ограничения Евросоюза охватывают энергетику, банковский сектор, торговлю, транспорт и военно-промышленный комплекс РФ. В частности, ЕС запретил импорт ряда российских энергоносителей и товаров, а также ограничил поставки в Россию технологий и оборудования, которые могут использоваться для производства оружия. Кроме того, сотни российских компаний, банков и должностных лиц попали под санкции, предусматривающие замораживание активов, а для отдельных лиц — запрет на въезд в Евросоюз. Цель ограничений — сократить доходы России и ограничить её возможности продолжать войну против Украины.

23 июля 2026 года Совет ЕС принял 21-й пакет санкций. Он затронул энергетический сектор, финансовые услуги, операции с криптовалютами, торговлю и российский военно-промышленный комплекс.

Кроме того, 12 октября Евросоюз ввел масштабные дополнительные санкции против российского военно-промышленного комплекса. В списки включили 1569 физических лиц и компаний, в том числе 826 предприятий и 743 руководителя этих компаний. По данным Еврокомиссии, это самый большой пакет персональных санкционных списков, принятый ЕС.

Кроме того, 15 октября Совет ЕС ввел ограничения в отношении трёх лиц и девяти компаний, причастных к обходу санкций, в частности в связи с поставками товаров, подпадающих под санкции, в Россию.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал "глупцами" людей, призывавших его ужесточить санкции против России из-за войны в Украине, и объяснил, почему отказался от новых ограничений. По словам американского лидера, санкции могли помешать освобождению 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, которого удерживали в российской тюрьме. В то же время Трамп заявил, что Москва якобы лишь "смеется" над западными экономическими ограничениями.

Кроме того, Фокус писал о том, что Трамп начал оказывать давление на Литву, требуя открыть порты для белорусского диктатора Александра Лукашенко.