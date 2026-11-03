Росія хоче ускладнити життя Європі через санкції: який сценарій відплати озвучили в Москві

Росія може зробити європейські товари дорожчими або взагалі обмежити їхнє ввезення у відповідь на санкції ЄС. У Москві вже назвали можливі кроки — від підвищення мит до квот на торгівлю, однак остаточних рішень поки не ухвалили.

Росія розглядає можливість запровадження нових торговельних обмежень проти країн, які вона називає "недружніми", і в першу чергу це стосується держав Євросоюзу. Серед потенційних заходів — підвищення мит на окремі європейські товари та обмеження їхнього ввезення. Серед інших варіантів Москва називає квотування експорту й імпорту. Про це 3 листопада заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ РФ Дмитро Бірічевський в інтерв’ю російському державному агентству РИА Новости.

За словами представника російського МЗС, у країні вже діє міжвідомчий механізм, який дає змогу готувати можливі заходи у відповідь на санкції Євросоюзу. Водночас він не повідомив, які саме товари можуть потрапити під обмеження і коли такі рішення можуть ухвалити.

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Які обмеження розглядає Росія

Серед можливих кроків російська влада називає зміну митних ставок, обмеження ввезення певних категорій продукції та регулювання обсягів експорту й імпорту. Як пояснив Бірічевський, відповідні заходи можуть стосуватися конкретних товарів із країн, які Москва вважає "недружніми".

"Такі заходи можуть включати підвищення ставок ввізних мит на конкретну продукцію з недружніх країн, обмеження ввезення до Росії певної групи товарів, квотування експорту та імпорту й інші заходи", — заявив представник МЗС РФ.

Отже, йдеться про можливі торговельні обмеження, які можуть зробити постачання окремих європейських товарів на російський ринок дорожчим або скоротити їхні обсяги.

При цьому Дмитро Бірічевський наголосив, що такі кроки не будуть запроваджувати автоматично після кожного нового санкційного рішення. Перед ухваленням їх мають оцінити представники зацікавлених державних органів і бізнесу. За словами дипломата, така перевірка потрібна, щоб уникнути негативних наслідків для внутрішнього ринку та російських підприємств. Водночас він не уточнив, які саме категорії європейських товарів можуть обмежити та чи підготувала Москва конкретні рішення.

Дана заява пролунала на тлі продовження санкційного протистояння між Росією та Євросоюзом через повномасштабну війну РФ проти України. Москва регулярно заявляє про підготовку відповідних заходів у відповідь на західні обмеження, однак їх реалізація постійно відкладається.

Які санкції Євросоюз запровадив проти Росії

Зазначимо, що на сьогоднішній день обмеження Євросоюзу охоплюють енергетику, банківський сектор, торгівлю, транспорт і військово-промисловий комплекс РФ. Зокрема, ЄС заборонив імпорт низки російських енергоносіїв і товарів, а також обмежив постачання до Росії технологій та обладнання, які можуть використовуватися для виробництва зброї. Крім того, сотні російських компаній, банків і посадовців потрапили під санкції, що передбачають замороження активів, а для окремих осіб — заборону на в’їзд до Євросоюзу. Мета обмежень — скоротити доходи Росії та обмежити її можливості продовжувати війну проти України.

23 липня 2026 року Рада ЄС ухвалила 21-й пакет санкцій. Він охопив енергетичний сектор, фінансові послуги, криптовалютні операції, торгівлю та російський військово-промисловий комплекс.

Крім того, 12 жовтня Євросоюз запровадив масштабні додаткові санкції проти російського військово-промислового комплексу. До списків внесли 1569 фізичних осіб і компаній, зокрема 826 підприємств та 743 керівників цих компаній. За даними Єврокомісії, це найбільший пакет персональних санкційних списків, ухвалений ЄС.

Окремо 15 жовтня Рада ЄС запровадила обмеження проти трьох осіб і дев’яти компаній, причетних до обходу санкцій, зокрема щодо постачання підсанкційних товарів до Росії.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав "дурними" людей, які закликали його посилити санкції проти Росії через війну в Україні, та пояснив, чому відмовився від нових обмежень. За словами американського лідера, санкції могли завадити звільненню 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, якого утримували в російській в’язниці. Водночас Трамп заявив, що Москва нібито лише "сміється" із західних економічних обмежень.

Також Фокус писав про те, що Трамп почав тиснути на Литву, вимагаючи відкрити порти для білоруського диктатора Олександра Лукашенка.