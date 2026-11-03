"Вы причиняете россиянам боли": Снайдер назвал, что именно откладывает мирное соглашение по Украине

Россияне постепенно приближаются к готовности заключить соглашение с Украиной, однако медлят из-за двух соображений — в связи с тяжелой для украинцев зимой и поведением Вашингтона. Так считает историк Тимоти Снайдер, по мнению которого Кремль теперь ориентируется на весну 2027 года.

Готовность Москвы к мирному соглашению с Украиной постепенно растет, однако два фактора заставляют её откладывать принятие решения. Такую оценку в интервью изданию NV дал американский историк Тимоти Снайдер, заведующий кафедрой новейшей истории Европы в Школе Мунка Университета Торонто.

По его мнению, украинские удары действительно обходятся России дорого, а перспектива новой мобилизации представляет собой для Кремля реальный политический риск.

"Вы действительно причиняете россиянам боль. И для них плохо, что им в конце концов придется мобилизоваться и забирать молодых мужчин с улиц. Это риск для них, и думаю, они осознают этот риск. Я считаю, что они постепенно приближаются к готовности заключить с вами соглашение. Однако две вещи замедляют этот процесс", — сказал Снайдер.

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Россиян, по словам историка, "манит зима": они хотят проверить, насколько сильно смогут усложнить жизнь украинцам в холодное время года. Второй соблазн Снайдер называет позицию Дональда Трампа.

"А ещё, конечно, их соблазняет Трамп. Если бы у американцев была хоть какая-то политика ограничений в отношении России, то ощущение, что продолжение войны имеет смысл, вряд ли было бы для Путина и его окружения столь убедительным уже сейчас. Но пока американцы периодически продолжают подбадривать россиян, то, на мой взгляд, более вероятно, что они будут нацелены на весну и будут считать, что весной 2027 года у них будут лучшие условия, чем осенью 2026-го", — добавил он.

Подобный временной ориентир прозвучал и с другой стороны. Еще 31 октября журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу, ссылаясь на европейских дипломатов, сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио не верит в согласие Владимира Путина на какую-либо сделку по Украине до весны 2027 года.

Ранее сообщалось, что Россия может подорожать европейские товары или вообще ограничить их ввоз в ответ на санкции ЕС. В Москве уже назвали возможные меры — от повышения пошлин до торговых квот, — однако окончательных решений пока нет. Новые ограничения рассматриваются в отношении государств, которые Россия называет "недружественными", и в первую очередь это касается стран Евросоюза.

Также сообщалось, что российские войска активно наращивают количество комплексов радиоэлектронной борьбы, направленных против спутниковой связи, пытаясь нарушить работу терминалов Starlink вдоль линии фронта и на оккупированных территориях. Советник по вопросам развития оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, как противник маскирует это оборудование и по каким признакам его можно обнаружить.