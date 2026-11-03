"Ви завдаєте росіянам болю": Снайдер назвав, що саме відкладає мирну угоду щодо України

Росіяни поступово наближаються до готовності укласти угоду з Україною, проте зволікають через два розрахунки – на важку для українців зиму та на поведінку Вашингтона. Так вважає історик Тімоті Снайдер, на думку якого Кремль тепер орієнтується на весну 2027 року.

Готовність Москви до мирної угоди з Україною поступово зростає, однак два фактори змушують її відкладати рішення. Таку оцінку в інтерв'ю виданню NV дав американський історик Тімоті Снайдер, який завідує кафедрою нової історії Європи у школі Мунка Університету Торонто.

На його думку, українські удари справді дорого коштують Росії, а перспектива нової мобілізації становить для Кремля реальний політичний ризик.

"Ви справді завдаєте росіянам болю. І для них недобре, що їм зрештою доведеться мобілізуватися й забирати молодих чоловіків із вулиць. Це ризик для них, і гадаю, вони усвідомлюють цей ризик. Я вважаю, що вони поступово наближаються до готовності укласти з вами угоду. Однак дві речі сповільнюють цей процес", – сказав Снайдер.

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Росіян, за словами історика, "спокушає зима": вони хочуть перевірити, наскільки сильно зможуть ускладнити життя українцям у холодний сезон. Другою спокусою Снайдер називає позицію Дональда Трампа.

"А ще, звісно, їх спокушає Трамп. Якби американці мали хоча б якусь політику обмеження щодо Росії, то відчуття, що продовження війни має сенс, навряд чи було б для Путіна та його кола таким переконливим уже зараз. Але доки американці періодично продовжують підбадьорювати росіян, то, на мою думку, більш імовірно, що вони будуть націлені на весну та вважатимуть, що навесні 2027 року матимуть кращі умови, ніж восени 2026-го", – додав він.

Схожий часовий орієнтир прозвучав і з іншого боку. Ще 31 жовтня журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, посилаючись на європейських дипломатів, повідомив, що держсекретар США Марко Рубіо не вірить у згоду Володимира Путіна на будь-яку угоду щодо України до весни 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Росія може зробити європейські товари дорожчими або взагалі обмежити їхнє ввезення у відповідь на санкції ЄС. У Москві вже назвали можливі кроки – від підвищення мит до торговельних квот, – однак остаточних рішень поки немає. Нові обмеження розглядають проти держав, які Росія називає "недружніми", і насамперед це стосується країн Євросоюзу.

Також повідомлялося, що російські війська активно нарощують кількість комплексів радіоелектронної боротьби, спрямованих проти супутникового зв'язку, намагаючись порушити роботу терміналів Starlink уздовж лінії фронту та на окупованих територіях. Радник із питань розвитку оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, як ворог маскує це обладнання та за якими ознаками його можна виявити.