Украина взломала систему экстренных оповещений РФ в ответ на кибератаку, — Зеленский

Украина совершила кибератаку на российскую систему экстренного оповещения в ответ на действия Москвы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью PBS News.

По словам главы государства, 1 ноября Россия атаковала украинскую систему экстренного оповещения. Впоследствии Украина решила ответить на эти действия, когда стало ясно, что атака направлена против гражданского населения.

Зеленский отметил, что ранее российские кибератаки были направлены на банковскую систему Украины, пенсионные выплаты, социальную поддержку и другие виды помощи гражданскому населению.

"Мы лишь отвечаем на их атаку", — подчеркнул президент.

Как сообщалось, 1 ноября приложение "Воздушная тревога", по информации Воздушных сил ВСУ, вероятно, подверглось вражескому воздействию. Украинским пользователям поступали фальшивые предупреждения о ядерной угрозе.

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Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" подверглось кибератаке, в результате которой украинцы получали ложные сообщения о радиационной и химической опасности. В частности, в сервисе появлялись предупреждения о якобы ядерной угрозе из-за ракеты "Орешник". Воздушные силы ВСУ призвали граждан не доверять сомнительным уведомлениям и проверять информацию через официальные источники.

После несанкционированного вмешательства разработчики временно отключили push-уведомления и приостановили работу сервиса. В ГСЧС заверили, что общегосударственная система оповещения и уличные сирены продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, что в приложении "Воздушная тревога" недавно появилась новая функция — пользователи могут просматривать на карте примерное местонахождение и направление движения российских крылатых ракет и ударных беспилотников.