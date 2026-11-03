Україна зламала систему екстрених сповіщень РФ у відповідь на кібератаку, — Зеленський

Україна здійснила кібератаку на російську систему екстрених сповіщень у відповідь на дії Москви.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS News.

За словами глави держави, 1 листопада Росія атакувала українську систему екстрених сповіщень. Згодом Україна вирішила відповісти на ці дії, коли стало зрозуміло, що атака спрямована проти цивільного населення.

Зеленський зазначив, що російські кібератаки раніше були спрямовані на банківську систему України, пенсійні виплати, соціальну підтримку та інші види допомоги цивільним.

"Ми лише відповідаємо на їхню атаку", — наголосив президент.

Як повідомлялося, 1 листопада застосунок "Повітряна тривога", за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ймовірно, зазнав ворожого впливу. Українським користувачам надходили фейкові попередження про ядерну загрозу.

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Нагадаємо, увечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" зазнав кібератаки, через яку українці отримували неправдиві повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку. Зокрема, у сервісі з’являлися попередження про нібито ядерну загрозу через ракету "Орєшнік". Повітряні сили ЗСУ закликали громадян не довіряти сумнівним сповіщенням і перевіряти інформацію через офіційні джерела.

Після несанкціонованого втручання розробники тимчасово відключили push-сповіщення та призупинили роботу сервісу. У ДСНС запевнили, що загальнодержавна система оповіщення та вуличні сирени продовжують працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, у застосунку "Повітряна тривога" нещодавно запровадили нову можливість — користувачі можуть переглядати на карті орієнтовне місце перебування та напрямок руху російських крилатих ракет і ударних безпілотників.