Дроны во второй раз атаковали склад Ozon в Адыгее: пожар заставил маркетплейс изменить режим работы
Российский маркетплейс "Озон" вновь столкнулся с проблемами из-за атаки дронов. Это произошло на фоне предыдущих пожаров, ущерб от которых компания уже оценила в 30,1 млрд рублей.
В ночь на 4 ноября 2026 года беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса "Ozon" в Адыгейске, расположенном в Республике Адыгея на юге России. На территории комплекса возник пожар. Работников эвакуировали, по предварительным данным компании, никто не пострадал.
Об инциденте сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Ozon и Telegram-канал ASTRA. В то же время независимого подтверждения всех обстоятельств атаки пока нет.
В компании сообщили, что после атаки всех сотрудников оперативно эвакуировали из здания. В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы, которые устраняют последствия возгорания.
"Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, по предварительным данным, никто не пострадал. Произошло возгорание, на месте работают экстренные службы", — сообщили в пресс-службе Ozon.
Из-за повреждения комплекса компания временно изменила схему работы логистики. Так, после атаки компания временно прекратила принимать поставки от продавцов в поврежденный логистический центр. Товары, которые уже находились в пути, планируется перенаправить на другие склады.
Кроме того, товары, хранившиеся на поврежденном складе, будут удалены из каталога маркетплейса. Часть заказов компания планирует выполнить из других логистических центров, а те, которые не удастся доставить, будут отменены. В то же время в компании заявили, что покупатели могут оформлять заказы в обычном режиме — их будут комплектовать на других логистических площадках.
Кстати, предыдущая атака на логистический центр маркетплейса "Ozon" в Адыгейске произошла 24 августа 2026 года. Тогда компания сообщила об эвакуации сотрудников со своего объекта, однако склад и товары не пострадали.
"Озон" оценивает ущерб от атак в миллиарды рублей
Новая атака произошла на фоне серии ударов по логистической инфраструктуре компании. В финансовом отчете за третий квартал 2026 года Ozon сообщил, что с августа на 11 логистических объектах компании произошли пожары различного масштаба в результате попаданий беспилотников. Из-за этих инцидентов маркетплейс сформировал оценочные резервы под убытки на общую сумму 30,1 млрд рублей. В эту сумму вошли поврежденные товары, потери из-за списания и обесценения оборудования, а также прочие расходы.
При этом Ozon уточнил, что часть активов была застрахована и сейчас компания обсуждает со страховыми компаниями возможность компенсации убытков, однако окончательный размер выплат пока неизвестен. В отчетности маркетплейс предупредил, что страховое возмещение может оказаться значительно меньше фактических убытков.
В то же время 30,1 млрд рублей — это оценка убытков по инцидентам, отражённым в отчётности за третий квартал. Она не учитывает новую атаку в Адыгейске 4 ноября.
Какие склады российской компании "Ozon" подверглись атаке беспилотников: география ударов
Российский маркетплейс "Озон" с августа 2026 года столкнулся с серией атак беспилотников на свою складскую инфраструктуру. Первые удары пришлись на объекты в Самарской и Оренбургской областях, а впоследствии сообщения об атаках, пожарах и эвакуации сотрудников поступали из других регионов России. Например, 24 октября атаке подвергся логистический центр маркетплейса в российском Омске. По сообщению компании, сотрудников эвакуировали, на объекте возник пожар. Товары с этого склада были удалены из каталога, часть заказов пришлось отменить, а остальные — отправить из других логистических центров.
А вот первый из широко освещавшихся ударов по логистической инфраструктуре Ozon произошёл в ночь на 22 августа. Тогда беспилотники атаковали складской комплекс компании в городе Чапаевске Самарской области. После удара на объекте возник пожар, работу центра приостановили. По сообщению компании, в результате инцидента были ранены люди, а сотрудников эвакуировали. Пожар полностью потушили только через два дня.
На следующий день поступили сообщения о повреждении логистического центра Ozon в Оренбургской области. Губернатор региона заявил тогда, что обломки беспилотников повредили два промышленных объекта, один из которых принадлежал маркетплейсу. В компании сообщили об эвакуации более 300 сотрудников и временном приостановлении работы склада.
Напомним, в ночь на 18 октября Санкт-Петербург подвергся массированной атаке со стороны Вооружённых сил Украины. Среди ряда объектов, на которые нанесли удары украинские беспилотники, оказался и склад Ozon в Колпинском районе.
Также "Фокус" сообщал, что в ночь на 11 сентября беспилотники подвергли массированной атаке российский город Саратов, где после серии взрывов вспыхнул сильный пожар в районе промышленной зоны. Под ударом оказался Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" — одно из старейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.